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娛樂

五月天怪獸躺冠佑身上彈吉他　直呼：我被X到了

記者吳雨婕／台北報導2018/01/01 19:51
▲怪獸因為「強出頭」，被處罰要躺在團員冠佑身上彈吉他（圖／相信音樂提供 , 2018.01.01）
▲怪獸因為「強出頭」，被處罰要躺在團員冠佑身上彈吉他（圖／相信音樂提供 , 2018.01.01）

五月天《人生無限公司》巡迴演唱會，從去年12月23日在桃園國際棒球場開唱，一連唱11場，在31日更陪伴歌迷跨年倒數，而迎接2018年的第一天，他們仍繼續開唱。

維持一貫的輕鬆風格，五月天在演唱完〈你不是真正的快樂〉後，開始Talking時間，由瑪莎打頭陣與大家打招呼，「桃園晚安！新年快樂！」接著提到真的很開心，能跟大家聚在一起，不過卻被團員吐槽這個哏凌晨用過了，因此瑪莎改口說是第二場，並提到：「我們準備了很多歌。」但隨即陰了阿信一把，補槍道：「但是我不確定阿信要不要唱。」逗樂現場觀眾。


▲瑪莎感性提到很開心能在1月1日見到大家，但話鋒一轉，陰了主唱阿信。（圖／相信音樂提供 , 2018.01.01）

稍後，五月天在表演〈乾杯〉前，阿信突然表示因為熬夜的關係，讓他有點ㄎㄧㄤ，「如果對這場演唱會有疑慮的可以退票。」但是冠佑認為大家不會這樣做，因為有「三家」，讓許多人一頭霧水，結果在一旁的怪獸默默冒了句「吉野家」，讓其他團員大喊：「有人強出頭！」並逼問怪獸除了吉野家外還有哪兩家，冠佑、怪獸兩人不斷辯解，後來索性投降接受懲罰。

阿信開出懲罰的條件：「接下來這首歌，怪獸要躺著彈吉他！」而怪獸躺下後，直呼：「有枕頭嗎？」玩心大起的五月天，立刻要求冠佑的大腿當怪獸的枕頭，怪獸躺下後，又突然如驚弓之鳥從冠佑大腿上彈起，開玩笑的說：「我被刺到了！」讓現場笑聲連連。

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