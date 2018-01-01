單車環島夯 國外觀光客也瘋狂

目前台灣單車旅遊市佔率最高的捷安特旅行社，是巨大（捷安特）創辦人劉金標在騎車環島後，為了提升自行車風氣於2009年成立。根據媒體報導，捷安特旅行社2016年出團總人數已達8000人，光在單車旅遊上，就創造出新台幣1億5000萬元的商機。

單車遊台灣系列1（中央社記者李晉緯台北1日電）台灣自行車產業世界知名，這幾年透過舉辦許多專業賽事、加上軟硬體改善，還有電影「破風」等推波助瀾下，單車旅遊風潮方興未艾，還成為許多觀光客慕名來台的首選。

尤其是環島行程，在短時間內就可體驗全台各地截然不同的地景之美及各式小吃，除了吸引台灣民眾參與，外籍遊客也越來越多。

捷安特永丞單車生活館店長李冀儕是捷安特旅行社單車旅遊的帶團老手，他表示，許多外國朋友常搞不清楚台灣（Taiwan）和泰國（Thailand），但只要說到自行車，大家都很清楚知道來自台灣，他說：「行銷台灣，還是自由車最有特色，也最成功。」

「開車太快、走路太慢，用自行車環台，是看見台灣、體驗台灣最好的方式。」李冀儕說，單車旅遊屬於深度觀光的一種，過去以歐美客為主，亞洲則以日本、韓國客為大宗，近期馬來西亞、新加坡、澳門等地觀光客也有明顯增加。

日本是來台觀光第2大客源國，去年日本來台旅客就高達189萬5702人。雄獅集團今年也成立雄保旅遊，瞄準日客來台旅遊市場，其中一個行程就是「鐵道加上鐵馬」的雙鐵行程。

觀光局這幾年力推單車旅遊，日前邀請英國單車旅遊部落客艾略特（Juliet Elliott）環島，她將體驗拍攝成影片上YouTube，吸引萬人點閱。她說：「台灣的西部騎乘路線平坦，東部路線多山，具挑戰性，不僅單車路線對比，摩登及傳統的生活型態也呈現對比，加上沿途品嚐的美食，是一次獨特且多元的體驗。」

除此之外，深耕多年的「台灣自行車登山王挑戰」（Taiwan KOM Challenge），路線從花蓮七星潭出發，經過太魯閣國家公園，終點為合歡山武嶺，全長105公里，屢獲國際評鑑肯定，吸引不少世界頂尖選手來台參賽，拓展了台灣單車旅遊的國際能見度。

2015年電影「破風」熱賣，隨著電影中呈現出武嶺、屏東墾丁、新北市瑞芳的瑞雙公路與金水公路等場景，吸引來自中國大陸、香港、澳門的車友來台朝聖。

李冀儕提到，現在台灣單車旅遊規劃完善，是吸引國際旅客深度旅遊一大賣點，以捷安特推出的旅遊套裝行程為例，除全程交通、住宿、餐飲等安排，旅途全程有隨團人員攝影，也提供補給車服務。車上備有食物、飲品、零組件等人、車所需各式補給，並有專業技師備有專業工具隨團，確保車友騎乘無後顧之憂。

此外，包括控團、領騎、壓隊等，都有專業人員參與，行程中的特殊景點，也有導覽介紹。

至於單車旅遊的主角自行車，若車友選擇使用旅行社提供的車，以捷安特為例，通常以定價新台幣2萬元的27速平把公路車為主。李冀儕指出，這樣的車輕巧、好騎，不像其他車種需要精細的調校，車友騎乘也需要較長時間的適應，徒增自行車旅遊的風險。

不過，平常有在騎車的車友，多會自己帶車來台，車種就依車友本身的需求、喜好而有不同。

而台灣目前的單車旅遊行程，依騎乘強度分為基礎的「休閒級」、進階的「運動級」、專業的「挑戰級」；依成團性質分成散客為主的「一般行程」、團體報名的「包團行程」，另外也有完全依車友需求量身打造的客製化行程。

在路線的安排上，挑戰級中有環繞全台的「單車環島趣」、挑戰海拔3275公尺路段的「挑戰公路之巔 日月潭-武嶺自行車之旅」、「台灣縱騎」等，運動級的有「花東縱騎」等。1070101