中日會長盃 高市大仁投手輪值有規劃

（中央社記者謝靜雯台北1日綜合報導）中日會長盃青少棒賽，高雄市大仁在盃賽開打前就排定先發輪值，也對目前為止選手表現滿意。今天大仁首戰與日本北海道隊交手拿勝，但不敵日本信越隊。

今天賽前戰績3勝1敗1和的大仁，首戰與日本北海道隊交手，全場攻勢不斷，敲出12支安打，北海道僅在1、4局有得分攻勢。大仁終場以12比6拿下勝利。

日本北海道隊此次是從秋季全道大會前8強的隊伍中，選拔出20名二年級選手，隊中的奧俊介來自日高球隊，以優異的守備能力獲選入北海道選拔隊。他表示，希望藉由與台灣球隊的交流，將所學帶回日本。