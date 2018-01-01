騎車帶團 李也剛做國民外交

帶了許多國際觀光客騎車，李也剛發現亞洲遊客偏愛環島，希望一次走遍全台著名景點；歐美觀光客則鍾情花東線，細細品味大自然的鬼斧神工，「他們觀察得很仔細，但不像台灣觀光客在旅途中不斷自拍，而是習慣用眼睛記錄沿途所見，偶爾停下來，拍下幾張風景照就心滿意足。」

職業軍人出身的李也剛，2003年起參加全國俱樂部聯賽，2014年他在旅行社單車旅遊部門擔任導遊，隔年獨立門戶成立運動行銷公司，專帶單車旅遊團。

單車遊台灣系列3（中央社記者李晉緯台北1日電）曾獲全國俱樂部聯賽年度積分冠軍的自由車選手李也剛結合興趣與工作，帶領外籍旅客以單車旅遊深度探索台灣之美，用單車旅遊做國民外交。

台灣自然景觀豐富，一趟單車旅遊中，可以盡覽山、海美景。李也剛提到，花蓮瑞穗是行程中十分受到歡迎的路段，那段騎乘的距離與其他路線相比不算太長，但沿途的7、8公里，每到接近收成時，撲鼻而來的稻香和眼前一波波金色波浪，讓人感到心曠神怡，使外籍旅客們流連忘返。

台灣美食也是觀光客來台一定要體驗的，李也剛在行程中也一定會安排知名餐廳、夜市讓他們大快朵頤，「珍珠奶茶、小籠包、蔥油餅這些美食都讓他們十分驚艷。」

李也剛說，「單車旅遊幾天下來，騎乘的距離其實不算短，不但身體會累積疲勞，心理也會逐漸疲累，如何衝破這樣的撞牆期十分重要」。不少外籍旅客反映，台灣即便是梅雨季節，路上也有旅行團、車隊的朋友套著輕便雨衣頂著風雨在騎車，「那讓他們得到一種認同感，也獲得堅持下去的力量。」

李也剛帶的單車旅遊團，每次出團至少有兩部車隨行，除運送器材、補給物資，也可隨時搭載需要休息的團員，至於人員的安排上，除了兩部後勤車的司機，也會安排領騎、壓隊兩名領隊，「一切細心的安排，為的是讓旅客玩得盡興」。

李也剛提到，實際觀察來台單車旅遊的外籍觀光客，跨越大半個地球來台從事單車旅遊的歐美觀光客，多半是事業有成、有點年紀的族群。

雖然他們都有一定的騎車經驗，但每天早上8時開始一天的旅途，直到下午5時左右結束，一天大約都要騎80到120公里，包括東進武嶺等路段其實也有相當難度，但他們都十分獨立，不願在挑戰中輕易放棄，所以鮮少有人願意坐上「保母車」休息，「看著60、70歲的女性長者一次次踩著踏板努力前行，真的讓人佩服她們的勇氣。」

透過單車旅遊，讓原先對台灣感到陌生的外籍旅客，看見台灣的好山好水、感受台灣人的友善熱情。堅持親自騎車帶團的李也剛說：「這樣才能與團員更親近，以客為尊的提供他們最需要的服務，一方面將他認識的台灣之美介紹給大家，也從他們的回饋再次認識台灣這片土地的美好。」1070101