北市兩輛公車追撞 11名乘客受傷

消防局永吉分隊小隊長陳柏翰補充說明，經確認現場無安全顧慮後，統計車上傷者共計11名，為8女、3男傷患，送往3間醫院治療。

台北市消防局大安中隊長郭乃誠今晚接受媒體聯訪時表示，下午5時47分接獲通報，北市仁愛圓環發生2輛公車追撞事故，造成數人受傷，立即派遣3輛消防車、7輛救護車前往救援。

陳柏翰指出，其中有一名7旬老婦傷勢較嚴重，無法行走；其餘均為輕傷。

肇事車輛分別為彭姓司機所駕駛的指南客運905線公車（前車），以及倪姓司機所駕駛的新店客運906線公車（後車），現場可見前車車尾毀損，後車車頭玻璃成蜘蛛網狀碎裂。

倪姓司機表示，事發當時疑似是有一輛自小客車未打方向燈就突然右轉，隨後的905線公車反應不及而急煞，才造成他煞車不及而追撞上去釀禍。

警方表示，已針對兩名駕駛進行酒測，酒測值均為零，詳細肇事原因仍待後續調查。1070101