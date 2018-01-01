NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈徐若瑄父親病逝　享壽64歲周杰倫PO一家四口澳洲遊艇看煙火勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
娛樂

五月天阿信想提早下班　林俊傑爆料：你要去後台打手X！

記者吳雨婕／桃園報導2018/01/01 20:53
▲林俊傑（左三）擔任五月天1月1日演唱會嘉賓，笑稱自己與五月天組了限定團體叫「六月天」。（圖／記者鄭年堯攝 , 2018.01.01）
▲林俊傑（左三）擔任五月天1月1日演唱會嘉賓，笑稱自己與五月天組了限定團體叫「六月天」。（圖／記者鄭年堯攝 , 2018.01.01）

五月天《人生無限公司》世界巡迴演唱會，從去年聖誕節前開始演唱，一直唱到2018年，昨（31）日更陪伴歌迷跨年，甚至祭出新年大禮－新曲〈兄弟〉MV，讓歌迷超驚喜，而在開年第一場演唱會，五月天依舊沒讓期待的歌迷失望，請來林俊傑助陣。

今（1）日除了請到鼓鼓為演唱會開場外，嘉賓人選一直是外界關注的焦點，五月天也沒辜負期待，在他們演唱到〈少年他的奇幻漂流〉升降台升至高處後，下一首歌曲〈黑暗騎士〉的前奏才剛響起，伴隨的竟是林俊傑早已經在五月天站定前的升降台上現身，現場立刻尖叫聲四起。


▲林俊傑驚喜登台，與五月天合體演唱〈黑暗騎士〉。（圖／記者鄭年堯攝 , 2018.01.01）

歌曲結束後，阿信開起林俊傑的玩笑：「〈黑暗騎士〉這首歌唱了50幾次，這一次終於合體，那麼...接下來時間都交給林俊傑！」還作勢要離開，林俊傑也不甘示弱地回：「我知道你要去哪裡，你要去後台打手遊對不對？」台下立刻爆出笑聲。

隨後林俊傑提到，「我很期待〈黑暗騎士〉的完整版，終於在今天完成自己的一個願望！」還說因為自己的加入，要成為「六月天」，阿信因此搞笑的重新自我介紹：「大家好，我們是2018年第一天限定的－六月天！」隨後不按牌理出牌，向林俊傑「邀歌」，要求與他合唱〈月亮代表我的心〉，林俊傑爽快答應，與五月天合體演唱，還偷偷把原本的歌詞「月亮代表我的心」改成了「月亮代表五月天」，阿信也把歌詞改為「月亮代表JJ Lin」。


▲阿信（右）向林俊傑邀唱〈月亮代表我的心〉。（圖／記者鄭年堯攝 , 2018.01.01）

關鍵字五月天阿信人生無限公司林俊傑
圖／陳志朋曬「全裸照」迎新年周杰倫PO一家四口澳洲遊艇看煙火

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan