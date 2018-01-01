五月天阿信想提早下班　林俊傑爆料：你要去後台打手X！

今（1）日除了請到鼓鼓為演唱會開場外，嘉賓人選一直是外界關注的焦點，五月天也沒辜負期待，在他們演唱到〈少年他的奇幻漂流〉升降台升至高處後，下一首歌曲〈黑暗騎士〉的前奏才剛響起，伴隨的竟是林俊傑早已經在五月天站定前的升降台上現身，現場立刻尖叫聲四起。



▲林俊傑驚喜登台，與五月天合體演唱〈黑暗騎士〉。（圖／記者鄭年堯攝 , 2018.01.01）

歌曲結束後，阿信開起林俊傑的玩笑：「〈黑暗騎士〉這首歌唱了50幾次，這一次終於合體，那麼...接下來時間都交給林俊傑！」還作勢要離開，林俊傑也不甘示弱地回：「我知道你要去哪裡，你要去後台打手遊對不對？」台下立刻爆出笑聲。

隨後林俊傑提到，「我很期待〈黑暗騎士〉的完整版，終於在今天完成自己的一個願望！」還說因為自己的加入，要成為「六月天」，阿信因此搞笑的重新自我介紹：「大家好，我們是2018年第一天限定的－六月天！」隨後不按牌理出牌，向林俊傑「邀歌」，要求與他合唱〈月亮代表我的心〉，林俊傑爽快答應，與五月天合體演唱，還偷偷把原本的歌詞「月亮代表我的心」改成了「月亮代表五月天」，阿信也把歌詞改為「月亮代表JJ Lin」。



▲阿信（右）向林俊傑邀唱〈月亮代表我的心〉。（圖／記者鄭年堯攝 , 2018.01.01）