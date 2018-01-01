泰國跨性別泰拳手開首例 將在法國出賽

農羅斯的雙胞胎兄弟索姆拉克（SomrakPolchareon）說：「我們從小就習慣打拳，…但她總是比我強。」

法新社報導，21歲的農蘿絲（Nong Rose）為了6日在巴黎舉行的泰拳賽，正和兄弟在泰國中部北柳省努力練拳。兩人遺傳家族泰拳基因，有個職業泰拳選手叔叔，從8歲開始教他們刺拳、直拳和踢腿等基本招式。

（中央社泰國北柳省1日綜合外電報導）農蘿絲為了參加即將在巴黎舉行的泰拳比賽，正與雙胞胎兄弟在拳擊館加緊練習。這位在場上唇抹口紅身著粉色運動內衣的拳手，將成首位在法國泰拳賽上場的跨性別選手。

在泰國政府眼中，農蘿絲是名叫索姆羅斯（SomrosPolchareon）的男子。但她總是感覺自己是女孩，並從14歲開始女裝打扮。

農蘿絲在生活中和在拳擊場上要獲得尊重，並非總是順遂，尤其她在拳賽是與男性競爭。剛激烈練完拳的她邊擦拭汗水邊表示：「當我開始（以女裝）打拳時，我擔心人們不會接受我。」

外界一向認為，泰國對LGBTQ（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）抱持寬容態度。但出了夜生活和表演場所的範圍，泰國社會對這類族群仍充滿歧視。

許多跨性別泰國人表示，他們遭到次等公民般的對待。甚至到了2012年，泰國軍方還認定變性是心理疾病。

農蘿絲說，她的男性對手起初會被她的外表嚇到，甚至發怒。「在我的村莊，所有人都認識我，所以沒有困難。但出了村莊，一些拳手就會對我另眼看待，說跨性別的人贏不了。」

農蘿絲2年前高中畢業後轉為職業泰拳選手，並透過一場場勝利打破偏見。在所有參加過的300場比賽當中，農蘿絲贏了150場。如今她的鋼鐵般膝蓋較為對手所知。

2017年11月和農蘿絲打過比賽的25歲拳手查隆柴（Chalongchai Meemindee）說：「她在比賽時總是毫不留情，會用膝蓋痛擊你。」

農蘿絲在巴黎比賽將面臨難纏的法國泰拳冠軍哈密迪（Akram Hamidi）。她表示：「這有助宣傳跨性別人士，顯示我們值得獲得相同尊重。我們並不弱。」（譯者：中央社張正芊）1070101