擴大限塑上路首日 全台16家遭開勸導單

環保署自民國107年元旦起擴大禁止提供免費塑膠袋管制範圍，管制對象由7大類擴大為14類。新增7大類管制對象包含藥妝美妝店及藥局、醫療器材行、3C店家、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店及西點麵包店等。依環保署估算，新增納管8萬家商店不得免費提供購物用塑膠袋，一年可再減少約15億個塑膠袋。

賴瑩瑩告訴中央社記者，今天全台一共稽查1萬800家店家，有16件不符合公告規定、開出16張勸導單，其中以飲料店9件佔最多，其次是藥粧美粧藥局佔4件、3C店家2件、西點麵包店1件。賴瑩瑩說，擴大限塑政策上路適逢元旦假期，許多店家還未開業，將會持續稽查、勸導。

今天新政策上路第一天，各地方環保局也展開稽查行動。北市環保局資源循環管理科表示，配合擴大限塑政策進行全面稽查，落實源頭減塑，目前掌握的限塑管制對象約1萬5000家。配合政策實施，除已全面發函通知業者配合、辦理說明會、提供法令諮詢、實地訪查輔導、製作宣導海報、貼紙等，透過各種方式，確保業者能瞭解政策內容。

新北市環保局今天發布新聞稿表示，首日共稽查90家業者，包括藥妝店、美妝店、藥局24家，家電攝影、資訊、通訊等3C零售店9家，書局、文具店6家，洗衣店6家，飲料店24家，西點麵包店17家，醫療器材行4家，都符合規定，且均在1個月前就陸續跟客人宣導，因此實際實施上並未碰到困難。

高雄市環保局今天動員256人稽查，合格率達9成9。環保局環境衛生管理科長孔祥鑫告訴中央社記者，開具勸導單的業者以文具、洗衣店居多，大多是未張貼「不提供塑膠袋」告示，已要求業者改善，未來會加強稽查。

桃園市環保局環境清潔稽查大隊長羅文林受訪表示，配合新制上路，動員清潔中隊50名稽查人員，前往各區新受列管店家巡查。稽查的350家商店都已張貼相關宣導海報及貼紙提醒顧客，合格率百分之百。1070101