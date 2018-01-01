排隊買補助火腿 委內瑞拉孕婦中彈身亡

（中央社卡拉卡斯31日綜合外電報導）受害人親戚表示，委內瑞拉一名18歲孕婦在一處國家衛隊（NationalGuard）哨站排隊等候，準備為新年大餐購買政府補貼的火腿時，不幸頭部中彈身亡。

這名懷有5個月身孕的女子名叫柯諾比歐（Alexandra Conopio）。她的繼父告訴法新社，她與其他卡拉卡斯西區安提馬諾（Antimano）社區居民一同等候，準備以補助價格購買火腿時遭人槍擊。

她的繼父席斯內洛（Alexander Cisnero）說：「我們從週六晚上9時開始等待，一邊互相聊天。然後大概在凌晨3時，幾個喝醉的守衛過來叫我們離開。」