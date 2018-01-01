NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈徐若瑄父親病逝　享壽64歲周杰倫PO一家四口澳洲遊艇看煙火勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
中央社

排隊買補助火腿 委內瑞拉孕婦中彈身亡

中央社2018/01/01 20:54
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社卡拉卡斯31日綜合外電報導）受害人親戚表示，委內瑞拉一名18歲孕婦在一處國家衛隊（NationalGuard）哨站排隊等候，準備為新年大餐購買政府補貼的火腿時，不幸頭部中彈身亡。

這名懷有5個月身孕的女子名叫柯諾比歐（Alexandra Conopio）。她的繼父告訴法新社，她與其他卡拉卡斯西區安提馬諾（Antimano）社區居民一同等候，準備以補助價格購買火腿時遭人槍擊。

她的繼父席斯內洛（Alexander Cisnero）說：「我們從週六晚上9時開始等待，一邊互相聊天。然後大概在凌晨3時，幾個喝醉的守衛過來叫我們離開。」

席斯內洛指控，居民們拒絕離開並與身著制服的警衛展開討論，其中兩名守衛而後開槍射擊。

這起事故造成20歲男子麥迪納（Luis Medina）臀部受傷，但他料將生還。

法新社看到的警方報告指出，開槍嫌犯已被拘留。

危機重重的委內瑞拉在佳節時分因豬肉食品短缺，造成首都卡拉卡斯與其他城市過去一週來爆發多起抗議事件。

油價下跌、政治動盪和貪污等問題造成委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）任內經濟元氣大傷，更引發長期食物與藥品短缺。（譯者：中央社陳乃瑜）1070101

第107001期威力彩開獎iPhone開放換電池 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan