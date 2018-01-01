北韓對南韓釋善意 專家：欲緩對美關係

高有煥告訴法新社，「他說發射核武的按鈕一直在他桌上時，是在暗示北韓在可預見的將來沒有必要進行核武或洲際彈道飛彈（ICBM）測試」，但也說金正恩仍想建立「大規模核報復能力」。

法新社報導，南韓東國大學（Dongguk University）政治系教授高有煥（Koh Yu-hwan）表示，美國對北韓發動先制攻擊的風險在目前「比以往都高」，金正恩這席元旦演說顯示，他利用冬奧表態，意圖「與美國從對抗轉為和平共存」。

（中央社首爾1日綜合外電報導）北韓領導人金正恩今天對南韓表示，願意就參與平昌冬季奧運展開會談。一些分析家指出，可能是間接企圖緩和平壤對華府關係。

首爾的北韓大學院大學（University of NorthKorean Studies）教授梁茂進（Yang Moo-Jin）表示，因美國預計今年將持續施壓和制裁，金正恩才「對南韓遞出橄欖枝…整體來說，重點在和平，不在對抗」。

觀察家表示，華府必須與北韓展開會談，緩和緊張局勢，但這仍然是個挑戰。

平壤當局過去一貫表示，只會以擁核國家的平等地位與美國打交道；華府則一直堅持，不接受北韓擁核。

路透社報導，南韓高麗大學北韓問題專家南成旭（Nam Sung-Wook）說，金正恩至少在平昌冬奧前，可能會減少武器測試。

他說：「北韓最怕的是在國際舞台上被遺忘。」「在沒有發射飛彈和核試情況下，北韓將藉由參與冬奧吸引關注。」（譯者：中央社陳乃瑜）1070101