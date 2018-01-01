示威傷亡增 伊朗總統：人民將做出回應

國營電台表示，另外2人，包括一名青少年，在西部城鎮道魯德（Dorud）被示威者偷來的一輛消防車撞倒並喪命。這讓4天示威總死亡人數來到12人。

伊朗國營電視台報導，西部城鎮圖伊薩爾坎（Tuyserkan）發生槍擊事件後有6人喪命。一名地方議員表示，有2人在西南部城鎮伊茲（Izeh）遭槍擊身亡。

（中央社德黑蘭1日綜合外電報導）伊朗媒體今天報導，在伊朗示威迄今最嚴重暴力事件中，有10人於昨晚遇害。伊朗總統羅哈尼表示，伊朗人民將對「暴亂者和違法者」做出回應。

羅哈尼在他的總統官網發表聲明說：「批評和抗議是機會，不是威脅，伊朗人民本身會回應暴亂者和違法者。」

「我們人民會處理這些少數人，他們高呼違反法律、違背人民意願的口號，且侮辱革命的神聖和價值。」

伊朗當局沒有詳細說明誰該為這些致命槍擊事件負責。

在社群媒體上流傳數個城鎮及城市的示威影片，包括克爾曼沙（Kermanshah）、科蘭巴（Khorramabad）和薩因沙赫爾（Shahinshahr）。

西北部城鎮塔凱斯坦（Takestan）一間神職人員學校及數棟政府建築遭放火焚燒。還有影片顯示，警方昨天傍晚在首都德黑蘭革命廣場（Enghelab Square），使用催淚瓦斯和強力水柱驅散一場小型示威。（譯者：中央社陳彥鈞）1070101