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中央社

五月天2018年開工 林俊傑歌王助陣

中央社2018/01/01 22:07
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者卞金峰、吳睿騏桃園1日電）天團五月天2018年開工，今天晚間繼續在桃園國際棒球場開唱，2.4萬名歌迷嗨翻，神秘嘉賓「金曲歌王」林俊傑助陣合唱「黑暗騎士」，現場氣氛熱到最高點。

「華人第一天團」五月天奇幻漂流巡迴世界一圈，從23日在桃園國際棒球場登場，將連唱11場，除了昨天跨年陪歌迷倒數，唱到今年1月1日，今天持續開唱。

五月天「最盛大尾牙」也打破紀錄，在昨天的跨年夜，透過直播觀看的歌迷高達5648萬人次，跟五月天一起迎接2018年。

五月天傍晚在桃園國際棒球場開唱，現場歌迷一開場就歡呼聲不斷，節目由藝人鼓鼓擔任開場嘉賓，他接連演唱「為愛而愛」、「瘋狂世界2017」等，熱力演出，帶動全場。

接著，五月天開唱，歌迷更是興奮，節目最高潮就是林俊傑以神秘嘉賓身分站台，帶來他和五月天2013年合作的「黑暗騎士」，互飆高音，讓觀眾開心不已。五月天阿信還笑說是觀眾及林俊傑賺到了，因為，「大家以後就去看林俊傑演唱會，不來聽五月天的演唱會了。」

阿信說，這次桃園場唱到現在，就是觀眾聲音最大聲的一次，接下來時間全部交給JJ林俊傑，台下又是一陣笑聲。林俊傑回說，「是你們想到後台打遊戲吧。」

林俊傑喊說要加入五月天，並表示「終於可以說大家好，我們是六月天。」他們還一起喊出，「2018年第一天限定，大家好我們是『六月天』。」接著加碼合唱「月亮代表我的心」，讓歌迷如痴如醉。

五月天世界巡迴演唱會LIFE「人生無限公司」2017年3月從高雄開張，9個月期間飛往32座城市，226.4萬「社員」讓五月天唱進每個人的人生自傳中，2018年將緊接著到澳門、巴黎、倫敦、泉州、天津、瀋陽、新加坡，繼續與全世界各地「社員」相遇。1070101

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