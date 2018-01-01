沙烏地阿聯開徵增值稅 波斯灣國家創舉

（中央社杜拜1日綜合外電報導）波斯灣原油產國長久來以能提供國民從出生到死亡的免稅福利體系自豪，但沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國今天首開先例，開始對大多數商品和服務課徵5%的增值稅。

法新社報導，由於全球油價持續下跌，導致波斯灣油國預算赤字大增，過去2年這些國家已採取一連串因應措施。分析師預估，上述最新行動將令兩國在2018年共增加210億美元稅收，相當於兩國國內生產毛額（GDP）的2.0%。

除了增值稅之外，沙烏地阿拉伯還無預警宣布調高汽油價格，最高漲幅達127%，且自1月1日零時起立即生效。這項消息令國內駕駛人遭逢多一項打擊。