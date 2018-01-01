好萊塢大咖女性發聲 關注勞工職場騷擾

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國逾300名重要女演員與女性作家、導演、經紀人和其他娛樂界高層主管今天發起一項倡議，以解決普遍存在於好萊塢和美國勞工階級職場的性騷擾問題。
「時間到了」（Time's Up）行動設有法律辯護基金，為在職場受到性騷擾或性侵害的男男女女提供法律扶助補貼。基金募資目標是1500萬美元，迄今已籌措1340萬美元。
這個計畫特別注重低薪農業勞工、管家、工友、工廠工人和女侍者等族群。
計畫網站上一紙「聲援信」寫道：「因為肇事者和雇主從未面臨任何後果，騷擾太常持續發生。」
紐約時報（The New York Times）及西語報紙評論報（La Opinion）以全版廣告刊出這封公開信。全信以「親愛的姊妹們」開篇，並以「同舟共濟」作結。
「時間到了」行動呼籲女性在7日金球獎時穿上黑衣，聲明反對性別和種族不平等，並喚起外界對團隊努力的注意。
「時間到了」團隊成員包括女星凱特布蘭琪（CateBlanchett）、艾希莉賈德（Ashley Judd）、娜塔莉波曼（Natalie Portman）和梅莉史翠普（Meryl Streep），以及環球影業總裁蘭里（Donna Langley）、律師和蜜雪兒歐巴馬前任幕僚長陳遠美（Tina Tchen）與耐吉基金會聯合主席艾特爾（Maria Eitel）。（譯者：中央社陳乃瑜）1070101