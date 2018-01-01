好萊塢大咖女性發聲 關注勞工職場騷擾

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國逾300名重要女演員與女性作家、導演、經紀人和其他娛樂界高層主管今天發起一項倡議，以解決普遍存在於好萊塢和美國勞工階級職場的性騷擾問題。

「時間到了」（Time's Up）行動設有法律辯護基金，為在職場受到性騷擾或性侵害的男男女女提供法律扶助補貼。基金募資目標是1500萬美元，迄今已籌措1340萬美元。

這個計畫特別注重低薪農業勞工、管家、工友、工廠工人和女侍者等族群。

計畫網站上一紙「聲援信」寫道：「因為肇事者和雇主從未面臨任何後果，騷擾太常持續發生。」