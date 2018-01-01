印巴國安顧問傳在泰國密會

印度英文報「印度快報」（The Indian Express）昨天報導，印巴兩國國安顧問去年12月26日在曼谷一個「中立的場合」會談，這次會晤是之前安排的。

報導引述巴國這位官員的話說，會談氣氛良好，多瓦爾的口氣與言詞友善而正面。

巴基斯坦英文報「黎明」報（Dawn）今天報導，巴基斯坦國家安全顧問江諸華（Naseer Khan Janjua）和印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）去年12月27日在曼谷密會，討論兩國邊界附近的摩擦等議題。

（中央社記者康世人新德里1日專電）巴基斯坦一位國安部門官員透露，巴基斯坦與印度的國家安全顧問去年底在泰國曼谷秘密會晤，會談氣氛良好，可能有助恢復雙邊外交部門的接觸。

印度快報報導，多瓦爾提到好戰分子滲透進入印度在喀什米爾實際控制線（LoC）的議題，江諸華據信提及控制線附近平民以及喀什米爾的不安情勢。印度軍方2017年全年在控制線有31名軍人喪生。

江諸華去年12月18日警告，南亞處於微妙的平衡狀態，一旦失衡，不排除發生核戰的可能性。

黎明報報導，江諸華去年12月28日赴萊溫德鎮（Raiwind）與巴國前總理夏立夫（Nawaz Sharif）會面5小時，討論的議題包括國家安全事務、與鄰國關係、恐怖主義。

報導引用一位巴基斯坦穆斯林聯盟夏立夫派（PML-N）領袖所引述夏立夫的話說，巴基斯坦必須與鄰國保持友好關係，否則這個地區的人民所面臨的問題無法解決。戰爭不是問題的解答。1070101