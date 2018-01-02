噍吧哖超渡祈福法會　回首可歌可泣歷史

日治時代大正4年（民國4年）高雄甲仙埔事件不久後，發生著名的台南玉井噍吧哖抗日事件，甲仙文史工作者游永福與關山社區訪查志工認為，當年平埔族群起義反日，後來逃往台南玉井與當年反抗軍領導人余清芳串連，後續才發生噍吧哖事件；甲仙這段抗日歷史不該被遺忘或切割。此事造成台南玉井、楠西、南化、左鎮及周邊地區村莊遭遇日軍毀滅性屠村，人口銳減，部分村莊甚至滅村，受創極深，是日治時反日事件中規模最大、犧牲人數最多的一次。「我們的祖先不是土匪、是抗日英雄」甲仙平埔族人曾在日治時代發起抗日活動，百餘名先民慘遭日本當局極刑伺候，史稱「甲仙埔事件」。



▲平埔族群起義反日，後來逃往台南玉井與當年反抗軍領導人余清芳串連，後續才發生噍吧哖事件。（圖／記者潘文真攝 , 2018.01.01）

甲仙埔抗日志士紀念碑碑文指出，「東阿里關潘春香、劉黃暨大田村游榮等志士，響應余清芳志士之號召，率全庄志士襲擊甲仙埔支廳，點燃噍吧哖事件火種。甲仙文史工作者游永福表示，甲仙平埔族群抗日的行動較早於台南，抗日志士在7月先發生攻擊甲仙埔支廳甲仙分駐所，8月才發生南庄南化派出所、大目降新化派出所與噍吧哖支廳遭抗日人士攻擊事件。



▲還真噍吧哖事件，先賢烈士忠魂百年功德超渡大法會。（圖／記者潘文真攝 , 2018.01.01）

此次噍吧哖事件，百年功德祭典超度祈福大法會，由東阿里關震威宮，嘉義中寮安溪城隍廟，劉老師文史工作室，號召先賢烈士子孫遺族共同舉辦，為期兩天的東阿里關大正四年「還真」噍吧哖事件，先賢烈士忠魂百年功德超渡大法會。此次法會期間，蒙甲仙阿里關派出所張介星所長大力協助，配合民防，甲仙救難協會，關山社區發展協會，於法會期間維持交通及人員安全不餘遺力。



▲蒙甲仙阿里關派出所張介星所長大力協助，甲仙救難協會，於法會期間維持交通及人員安全不餘遺力。（圖／記者潘文真攝 , 2018.01.01）