名家論壇》王時齊／2018選舉年　各政黨請加油

2018年的第一篇文章，先跟所有讀者說聲：「新年快樂」。進入新的一年，台灣的政治勢必會風起雲湧的變化，所有政治情勢，都會圍繞著年底的地方大選為核心打轉。 年底的地方選舉，不只是直轄市長跟縣市長的選舉，還包括直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長、直轄市原住民區區長、區民代表等，這個俗稱的九合一大選。這是台灣規模最大的地方選舉，從六都市長到最基層村里長，光是應選的名額就超過一萬名，登記要參選的人恐怕更是以倍數計，這樣一來，全國包含金門、馬祖、澎湖等離島，都將陷入一股選舉熱潮，屆時，你我身邊的朋友也許都有人參選、或者輔選。 這個選舉雖然是地方層級的選戰，但政治上的意涵卻是很深遠的。大家不妨回想一下，2014年是第一次舉行九合一大選，當年選舉，國民黨大敗，由選前4都11縣市萎縮到1都5縣，四都丟了三都，連外界認為超藍天龍國的台北，都被民進黨禮讓的白色力量柯P拿下，只剩朱立倫險勝游錫堃，勉守新北一片藍天。而民進黨的鄭文燦、林右昌、林智堅分別在不被看好的情況下，攻下了桃園市、基隆市跟新竹市，社會認為這是掀起了政治海嘯，這股政治海嘯一路大浪衝到2016年讓小英勝選，讓國民黨失去政權。 也因此，九合一大選被賦予除了期中選舉的意涵，利用人民的投票來檢驗執政黨的成績之外，也有針對兩年後總統大選進行一場前哨戰的意味。畢竟，誰能夠奪下更多的地方縣市，就擁有更多的資源為兩年後的總統及國會大選做準備。所以，朝野政黨都已經嚴陣以待。 做為執政黨，有資源也有包袱，民進黨執政一年多的時間，許多民調都顯示總統滿意度和政黨支持度都跌了不少，這本可預期。特別是蔡英文將執政步調前期拚改革，後期拚執行，改革固然得罪不少既得利益者，但後期前瞻、長照、低薪問題的執行若不能展現具體的效能，恐怕選民也不會願意回饋選票，這是執政黨第一個難題。

其次，候選人的良窳更是關鍵。雙北市長的選舉是重心，藍綠都把這兩都視為搶攻重點，但諷刺的是藍綠至今也都拿不出一個令對手聞風喪膽的絕妙人選。台北市長柯文哲的存在對藍綠都刺眼，更是讓民進黨左支右絀、深陷要不要禮讓的困局之中。不禮讓要自提人選，民進黨就必須要有讓人眼睛一亮的本事。更何況除了雙北市，還有好幾個縣市陷入自己人打自己人的內鬥風暴之中。內鬥內行外鬥外行，再繼續下去，民進黨要拱手讓出的恐怕不只北台灣。

第三，跟其他勢力的分合。在野黨從包括國民黨、時代力量、親民黨為了凸顯自己的政黨主體性，對民進黨的施政恐怕杯葛會多於合作，今年的情況勢必會變本加厲，民進黨的施政會更艱困，另外，在地方選戰中，競爭恐怕是必然，但能否在部分縣市或席次有合作的空間，讓席次極大化，這是對大小綠陣營的考驗。

至於口口聲聲要重返執政的國民黨，還是先想想辦法，把自己那個比執政黨還差的政黨支持度拉高一點比較實際。



九合一大選雖然年底才投票，但過了新年的今天，台灣政壇上選戰已經開打。這一年選舉年，吵吵嚷嚷難以避免，或許使人煩躁，或許使人不耐，但民主本就是眾聲喧嘩，台灣總是透過這樣的吵嚷賣力向前走。挑戰一直都會有，各政黨誰能擄獲選民心，這一年，大家加油。

●作者：王時齊／政治評論家。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，文章歡迎寄至public@nownews.com