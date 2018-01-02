AV女優蒼井空「宣布結婚」　老公底細大揭曉

蒼井空結婚囉！她於1日晚間突然在微博PO出無名指戴著鑽戒的照片，並公布結婚喜訊，她說：「他不是帥哥，也不是有錢人，但是他接受了我以前的工作。」蒼井空也說並不後悔以前的工作，難得對方可以接受，大讚他「很棒！」

現年34歲的日本AV女優蒼井空，憑著「童顏巨乳」很快就在AV界走紅，近年從良後轉攻大陸市場，去年她還曾在推特回覆網友表示，自己已經不是AV女優，雖然沒拍告別作，但已經不再屬於AV界。只是萬萬沒想到，她會在2018年元旦公布結婚的震撼消息。