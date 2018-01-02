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娛樂

AV女優蒼井空「宣布結婚」　老公底細大揭曉

娛樂中心╱綜合報導2018/01/02 08:30
▲蒼井空宣布結婚囉！（圖／翻攝蒼井空微博，2018.01.02）
▲蒼井空宣布結婚囉！（圖／翻攝蒼井空微博，2018.01.02）

蒼井空結婚囉！她於1日晚間突然在微博PO出無名指戴著鑽戒的照片，並公布結婚喜訊，她說：「他不是帥哥，也不是有錢人，但是他接受了我以前的工作。」蒼井空也說並不後悔以前的工作，難得對方可以接受，大讚他「很棒！」

現年34歲的日本AV女優蒼井空，憑著「童顏巨乳」很快就在AV界走紅，近年從良後轉攻大陸市場，去年她還曾在推特回覆網友表示，自己已經不是AV女優，雖然沒拍告別作，但已經不再屬於AV界。只是萬萬沒想到，她會在2018年元旦公布結婚的震撼消息。

但其實蒼井空對於結婚這個決定，也曾經猶豫，「我很擔心是否要發布這個聲明」、「我覺得公布之後，大家可能不喜歡了」等等，但又透露自己的媽媽是23歲結婚，她都已經30幾歲了，不想再拖下去，因為她想結婚也很想要孩子、想要有自己的家庭。幸虧她並沒有說會退出大陸娛樂圈，還表示「我結婚啦！但我不會改變，我愛我的粉絲！」可以想見未來大家還是可以看到她。


▲蒼井空老公是日本夜店DJ。（網路圖，2018.01.02）

至於蒼井空的老公又是哪位呢？原來他叫DJ NoN，在日本夜店擔任DJ的工作，兩人會結識，是因為蒼井空近年都不時在中日兩地夜店當DJ，彼此興趣及嗜好都很相近，因而開始交往如今更修成正果。

 

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關鍵字蒼井空nonav女優
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