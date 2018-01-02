專訪／《可惡！》人生小確勇　夏騰宏的桀驁不馴

團體中總有個發號施令的老大，夏騰宏所飾演的「罐頭」就是如此，在一群人不知下一步該如何行動時，他總充滿幹勁、毫不猶豫地勇往直前，問及現實也是這樣的人嗎？夏騰宏露出靦腆的笑容：「算是吧，我就是先做了再說。」話不算多，夏騰宏散發一種「藝術家」的性格，想事情的時候會看著遠方傻笑，一雙眼睛可有靈氣得很。

線上遊戲「天堂」在2000年風靡全台灣，全盛時期曾高達20萬人同時在線，堪稱全台最長壽線上遊戲。如今酷瞧以「天堂M」為主軸製作《可惡！把我的青春還給我》，找來邵雨薇、夏騰宏、徐韜、歐陽倫、張珀容飾演熱愛攻城、打怪的熱血高中生，並將時間軸帶到17年後，描述每個人因為現實屈就夢想，忘卻年輕時所擁有的勇氣，讓觀眾在追劇的同時，也反問自己：「你成為心目中理想的大人了嗎？」



▲夏騰宏個性直率。（圖／記者葉政勳攝，2018.01.02）

夏騰宏過去在《他們在畢業的前一天爆炸2》嶄露頭角，他低沈且富有磁性的嗓音成為一大特色。現年26歲的他坦言「演出高中生」，對他來說是最大的難題，認為自己與校園脫離許久，深怕無法演出稚嫩的感覺。問及演出後覺得可以勝任角色嗎？夏騰宏彷彿「罐頭」上身，露出天真笑容：「覺得可以欸！」更透露連回家都會無法下戲，被家人問及拍攝情況，還會以「超中二」的態度回答。

對於如何詮釋劇中角色？夏騰宏表示自己其實跟「罐頭」個性十分相似，演起來並不會特別困難。提到罐頭在劇中霸氣「開除上司」一事，他笑說：「我會很羨慕這樣做，好像人生一定要有這種經驗，但我不敢。」問及印象最深刻的是哪場戲？夏騰宏笑說：「當然是裸泳！」止不住笑意的他表示，當時天氣很冷，僅穿著肉色內褲下水，但剛好很想上廁所，只能在草叢旁解決，害羞透露：「我還拿葉子擦屁股。」好兄弟徐韜更情義相挺幫忙把風。



▲夏騰宏與徐韜因演出《可惡！把我的青春還給我》，擁有好交情。（圖／記者葉政勳攝，2018.01.02）

夏騰宏透露高中時期因忙於打工，在睡眠不足的情況下，去學校都在睡覺，被老師們當作是「問題學生」的他，最後念了6年才畢業。當時因為缺席情況太過嚴重，學校老師還會拜託夏騰宏的姊姊看他有沒有出門，沒想到夏騰宏竟會抓好時間躲到爸媽房間睡覺，讓姊姊以為他去學校，直到老師打來才知道被弟弟騙了！

談到為何高中唸了6年？夏騰宏直率回應：「上課很無聊啊！去打工可以觀察很多人、學到不同的東西。」也坦言在《爆炸2》播出前，有好一段時間都沒有工作，為怕坐吃山空，夏騰宏去咖啡廳打工，養活自己。



▲夏騰宏高中連念6年。（圖／記者葉政勳攝，2018.01.02）

對夏騰宏來說，「當演員」是一份工作，即便有明星光環在身上，對他而言全如浮雲。夏騰宏不認為當藝人與去咖啡廳工作有什麼衝突之處，也透露有客人問他：「藝人還來打工？」但夏騰宏絲毫不以為意，更笑說以前做過的打工零零總總超過10個。一切都不刻意隱瞞、營造完美形象，夏騰宏的坦率讓人很難不喜歡他。

夏騰宏接連在《爆炸2》、《天堂Ｍ》都有出色演出，問及未來會想演出何種類型？他表示當演員是一件很有趣的事，所以都不會排斥，就連時下最熱的BL男男戀也都沒問題。

邁入嶄新的2018年，夏騰宏也說期盼自己能像莊凱勛一樣，成為能詮釋各種角色的演員，也希望未來不會忘記初衷，如同「罐頭」所擁有的青春熱血，在戲劇路上持續努力，成為更好的自己。



▲夏騰宏在《可惡！把我的青春還給我》飾演「罐頭」。（圖／記者葉政勳攝，2018.01.02）