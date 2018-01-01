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沙烏地、阿聯酋元旦起徵5%增值稅 首開波灣區先例

鉅亨網2018/01/02 07:43
鉅亨網 / NOWnews
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從元旦日起，沙烏地阿拉伯及阿聯酋開始向大部分貨品及服務徵收 5% 增值稅 (VAT)，是波斯灣區首次有國家這樣做。

此外，沙烏地當局當日把汽油價值最高提升 127%，令駕駛者受雙重打擊。高級汽油從每公升 24 美分加至 54 美分，增幅 127%。低級汽油從每公升 20 美分加至 36.5 美分，增幅 83%。柴油及煤油稅率維持不變。

分析預料，向大部分貨品及服務徵收 5% 增值稅，可讓沙烏地及阿聯酋這兩個產油國在 2018 年的政府庫房收入增加多達 210 億美元，相當於國內生產總值 (GDP)2%。

《星島日報》報導，雖然波斯灣區國家向來以免稅、照顧人民生老病死的福利制度而自豪，但國際油價持續下滑，導致預算赤字不斷高漲，而這些國家兩年來一直推出連串措施，來增加收入和減省開支，沙烏地及阿聯酋徵收增值稅只是當中的最新措施。

區內其他 4 國巴林、科威特、安曼、卡達也會開徵增值稅，只是決定推遲至 2019 年初徵收。

沙烏地已於 12 月削減電費津貼，以提高電費收入。過去 4 個財政年度，沙烏地預算赤字共 260 億美元，預料要在 2023 年才可達致收支平衡。

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關鍵字afp沙烏地阿拉伯阿聯酋元旦增值稅波灣汽油headline
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