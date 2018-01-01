沙烏地、阿聯酋元旦起徵5%增值稅 首開波灣區先例

從元旦日起，沙烏地阿拉伯及阿聯酋開始向大部分貨品及服務徵收 5% 增值稅 (VAT)，是波斯灣區首次有國家這樣做。

此外，沙烏地當局當日把汽油價值最高提升 127%，令駕駛者受雙重打擊。高級汽油從每公升 24 美分加至 54 美分，增幅 127%。低級汽油從每公升 20 美分加至 36.5 美分，增幅 83%。柴油及煤油稅率維持不變。

分析預料，向大部分貨品及服務徵收 5% 增值稅，可讓沙烏地及阿聯酋這兩個產油國在 2018 年的政府庫房收入增加多達 210 億美元，相當於國內生產總值 (GDP)2%。