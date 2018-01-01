移民少年浪跡巴黎 天冷睡洗衣機滾筒

她用手機拍下這個畫面，上傳到社群網站，觸動了很多人，有些熱心人士詢問如何幫助這些少年，或送些衣服給他們。

巴黎人日報（Le Parisien）報導，一名巴黎居民在12月的第18區古得多街（rue de la Goutte d’Or），看到一間投幣式洗衣店裡有不尋常的景象，幾名移民少年縮在洗衣機滾筒裡避寒，塞不進的雙腳露在外面。

（中央社記者曾依璇巴黎1日專電）巴黎號稱花都、光之城，但也有它晦暗的角落。在北區古得多街一帶，有數十名摩洛哥籍未成年人流連，他們有些染上毒癮，不願接受安置，天冷也寧可睡在自助洗衣店的洗衣機裡。

媒體進一步追蹤，發現他們都來自摩洛哥。近兩年，越來越多摩洛哥籍少年流連在這條街上，目前約有80人，他們不會說法語，有部分染上毒癮，且都不願接受安置。

洗衣店總經理洪柏特（Nathalie Humbert）說：「他們吸膠、攻擊員工，客人都不敢來了，這間洗衣店的營業額只剩原本的1/4。我們不知道叫了多少次警察，但警察都說幫不上忙。」

她說，這些少年不只睡在洗衣機裡，還便溺，常常搞得店裡很髒，若要請人值班看店，又不得不漲價。

這些少年最初只犯些小罪，然後開始扒錢包、搶項鍊、闖空門，並漸漸與比較年長的罪犯混在一起。

巴黎人日報訪問了一名15歲、睡在洗衣機裡的少年，他說，他們在外面很冷，也沒什麼事做，所以進到洗衣機裡取暖。

未成年移民浪跡古得多街區的現象，早在去年春天就陸續見諸媒體。「20分鐘報」（20 Minutes）報導，他們的年齡在9到17歲之間，每個人的背景、來到法國的理由和路線都不同，但幾乎都取道西班牙。

古得多街區原本就是北非移民集中的地帶，屬於政府要協助發展的重點區域。由於這群未成年人在公共場所吸膠和便溺，製造髒亂，還成了安全隱患，附近居民並不歡迎他們。

根據報導，區政府有安排收容中心，可讓他們盥洗，也可以學習法語，但他們都不去；到了晚上，即使天冷，他們也寧願聚在一起，睡在車上或洗衣店裡，對外人防備心很強。

巴黎市議會已通過動支一筆70萬歐元（約新台幣2490萬元）的緊急經費，供市府認可的慈善組織運用，同時也有專門團體試圖聯繫這些流浪少年在摩洛哥的家人，希望他們不要再浪跡巴黎街頭。1070102