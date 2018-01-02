盤前財經大事搶先讀2018年1月2日

開年紅包行情火熱 台股喜迎富狗年 上漲機率超過 5 成

揮別股債齊漲的 2017 年，法人表示，回顧歷年元月開春至農曆開紅盤前這段期間，受惠年節前投資氣氛偏多，台股普遍漲多跌少，上漲機率超過 5 成，顯見台股開年紅包行情，相當火熱。閱讀全文...

2018 全球 4 大央行貨幣政策前瞻

回首過去一年，全球央行貨幣政策趨緊的大潮，美國聯準會今年如期升息了三次，英國央行 11 月也升息一次。同時，今年歐洲央行與日本央行也已經將退出刺激的可能性擺上了台面。展望 2018 年，這四個主要央行的貨幣政策又會有什麽樣的進展？是加速緊縮，還是繼續按兵不動。閱讀全文...

分析師看空 2018 美元後市 預期明年再挫 2%

美元在歷經 10 多年來最糟的 1 年之後，一項由《彭博》針對分析師的調查顯示，分析師持續看壞明年美元走勢。閱讀全文...

後張忠謀時代 劉德音、魏哲家挑大樑 下半年財報見真章

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長張忠謀在 2017 年 10 月宣布退休，將在 2018 年 6 月股東會結束後正式交棒，台積電正式進入雙首長時代，市場高度聚焦，少了張忠謀的台積電，共同執行長劉德音與魏哲家接任後，台積電表現後續會如何。閱讀全文...



