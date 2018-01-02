全球最大餐飲服務業者金巴斯CEO 一家5口墜機身亡

綜合香港明報、星島日報報導，58 歲的卡曾斯及其 2 名兒子 (23 歲及 25 歲)、他的 48 歲未婚妻鮑登(Emma Bowden) 和鮑登的 11 歲幼女海瑟、44 歲澳洲機師摩根 (Gareth Morgan) 共 6 人喪生。

澳洲雪梨於周日大除夕發生水上飛機墜河意外造成 6 人死亡，死者證實為全球最大餐飲王國金巴斯集團 (Compass Group) 總裁、英國富商卡曾斯(Richard Cousins)，以及其 2 名兒子、其未婚妻及準繼女。

墜機的單引擎 DHC-2 Beaver 水上飛機當天接載卡曾斯一家從玫瑰灣到 Cottage Point 一家酒店午餐，周日下午大約 3 時，飛機從 Cottage Point 回程返航，不久就墜落霍克斯伯里河 (Hawkesbury River)，迅速沉入 13 公尺深水底。

6 人的遺體於周日晚上悉數找回。不過截至 1 日午間，警方仍在安排如何打撈飛機殘骸，專家需要待飛機被撈上水面後才可以了解事發原因。官員指初步調查報告預計 30 天內會完成，但真正肇因可能要花一年時間才能找到。

涉事飛機所屬公司 Sydney Seaplanes 於 2005 年成立，專門提供熱門地點導遊服務，過去從沒有意外紀錄。公司常務董事 Aaron Shaw 稱，摩根有逾 1 萬小時飛行經驗，當中 9 成是駕駛水上飛機。事發當日天氣狀况良好，摩根駕駛的飛機出發前 10 分鐘，亦另有一架飛機起飛，機師沒指出天氣有問題。該公司旗下其他飛機會停飛，直至另行通知。

有遊覽船上的目擊者表示，曾見飛機緊急轉彎，之後插入水中。目擊者說，曾下水試圖開機門救人，不過飛機沉得太快，無從入手。

卡曾斯 1981 年加入商界，先在吉伯利 - 玉泉公司工作，負責市場研究和投資事務。他於 2006 年加入金巴斯集團擔任總裁，將公司建立成全球最大餐飲企業，服務遍及包括香港等地。他同時亦擔任超市集團 Tesco 的高級獨立董事，其間協助公司度過誇大盈利醜聞，到最近才辭任。

卡曾斯去年獲《哈佛商業評論》(Harvard Business Review)選為 2017 年度全球最佳行政總裁的第 11 位。他早前宣布將於今年 3 月離任總裁，9 月正式退休。金巴斯集團主席沃爾什 (Paul Walsh) 為空難致哀。英國外交部亦致以慰問。

據金巴斯集團中文網站介紹，英國上市公司金巴斯業務遍及全球超過 50 個國家，員工人數超過 47 萬。主要提供辦公室、工廠、學校、醫院、偏遠、離岸地區及軍事地點所需的餐飲服務。