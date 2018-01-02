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期交所鼓勵市場交易 抽萬元獎金手機大獎

中央社2018/01/02 08:21
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北2日電）新年初始，台灣期貨交易所鼓勵自然人和法人交易各類期權商品措施。其中自然人交易夜盤、匯率期貨、國外指數期貨等達一定口數可參加抽獎，最大獎數萬元獎金和iPhone X手機。

期交所新年開始即展開第1季涵蓋全市場、全商品的5大交易獎勵活動，期盼交易人踴躍參與台灣期貨市場交易，並鼓勵期貨業者及從業人員推廣期交所商品，推動台灣期貨市場今年再創交易高峰。

期交所新聞稿指出，這5大交易獎勵活動包括「期貨經紀商及期貨交易輔助人」、「法人機構」、「夜盤交易」、「匯率期貨」及「國外指數期貨」等。

針對自然人的「夜盤獎勵」，每月每成交1000口、5000口，可分別獲得「月月抽加碼獎」、「月月抽爭霸獎」的抽獎機會，中獎者各可獲得新台幣2萬元、5萬元獎金。總計有33個中獎名額。

自然人「匯率期貨獎勵」每月交易前200名者，可獲全家便利商店100元購物金。另每成交達一定口數，可獲一次iPad Pro或iPhone X手機抽獎機會，每月共計4名。總計有612個中獎名額。

自然人「國外指數期貨獎勵」則是依商品別每成交達一定口數，可獲一次3000元獎金或iPhone X的抽獎機會，每月共計32名。總計有96個中獎名額。

另外針對法人機構(含期貨自營商)交易各種期貨和選擇權商品的日盤及夜盤日均量達標準者，分別給予手續費折減獎勵等。期貨經紀商及期貨交易輔助人的日盤和夜盤交易達標有手續費折減獎勵，經理人與業務員也有獎金等。1070102

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