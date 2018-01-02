台股盤前—元月行情啟動 電子股點火台股多頭動能

上周封關日為三大法人連續第 3 天同步買超，外資買超 65.6 億元，投信買超 7.15 億元，自營商買超 2.29 億元，且電子三雄中，僅鴻海為外資在這 3 天都維持買超的權值股，顯示鴻海先前股價確實出現超跌跡象，而台積電也獲外資連續買超 2 日。

台股上周封關日在電子三雄帶頭強彈下，重新站回 10600 點關卡之上，惟季線得而復失，終場以 10642.86 點作收。今 (2) 日為台股今年開盤首日，元月行情啟動，法人預期，隨著上市櫃公司獲利持續成長，元月行情將在電子類股成長帶動下點火動能，預期本周指數將在 10500 至 10800 點區間震盪。

台積電在 2018 年初就捎來好消息，據台積電供應鏈透露，台積電已接獲中國客戶 10 萬片高速運算 (HPC) 急單，並採用台積電具成本優勢的 12 奈米製程，本月開始出貨，本季營運淡季可望呈現淡季不淡狀態，開啟新年營運創高好兆頭。

至於鴻海則傳出其於美國威州廠在受土地、人才到位與官方補助等三方利多激勵下，正積極衝刺 2019 年投產營運中，雖然初期建設以美國當地廠商受惠最多，但對於台廠的設備採購需求，可望在今年內浮現。

回到蘋果本身出貨消息來看，先前傳出蘋果恐砍單 iPhone X 高達 40%，但美國知名蘋果分析師孟斯特 (Gene Munster) 對此說法不以為然，預期蘋果可能維持 iPhone X 產量，但減產其他型號，並預計下季 iPhone 出貨量將達 6500 萬支。

而蘋果供應鏈中，以和碩集團旗下機殼廠鎧勝率先傳出喜訊，其供應 iPhone 按鍵 (side key) 的訂單比重，今年起將由原先約 3 成左右、大增至 5 成以上，加上和碩今年有望首度拿下 OLED 版 iPhone 組裝訂單，可望為鎧勝取得相關機種中框訂單帶來助攻效益，為蘋果提供更完整的解決方案。

法人表示，若延續上周盤勢，外資買盤回流後，蘋概股有機會成為指數撐盤主力，預估在半導體與封測廠等上市櫃公司業績持續成長下，可望推升元月行情走揚，且電子產業需求與零組件漲價、缺貨題材將持續，有利維持台股多頭動能，資金也可望輪動至金融或原物料等傳產股，但仍以電子股成長動能最獲看好。

永誠國際投顧分析師李蜀芳則認為，元月行情須看市場主流，若市場主流為電子股，則可能遇到淡季效應或 12 月漲多等因素影響；若是輪動行情則可用之兵較多，以多方架構來看，電子股目前在築底，能否衝出一片天仍有待觀察。