ADR上周五表現強勢　恒指今開紅盤機會高

另外，澳門 12 月博彩毛收入，按年上升 14.6% 至 227 億澳門元，全年則升 19.1% 至 2,657 億澳門元，終止了連續 3 年下滑的頹勢，也是 2013 年來首見全年收入正增長，料有利本周濠賭股表現。

市場人士認為，A 股在今年 6 月將正式納入 MSCI 指數，當中大部分股份屬「港股通」範圍，「北水」料會繼續進場，相信 1 月大市仍可向好。

美國 3 大指數上周五 (12 月 29 日) 都下挫，但港股在美國的預託證券 (ADR) 表現相對強勢，預測今 (2) 日港股將高開 40 點，令恒指見 29959 點。

以單月數字來看，澳門博彩收入已連續 17 個月有增長，市場看好澳門博彩業的復甦情況，彭博早前訪問了 10 名分析師，預估澳門博彩收入今年會再升 14%，促使彭博的澳門博彩股指數去年偷步大升 54%，見 3 年來新高。

香港《文匯報》引述比富達證券 (香港) 研究部高級研究員陳曉光表示，北水加速流入港股，以及估值重估，均為港股後市兩大上升主要動力。港股通成交額去年逾 2.2 兆元，較 2016 年急升約 1.5 倍，淨買入金額更超過 3300 億元，較 2016 年升約 35%。但同時，恒指的本益比在全球主要市場中並不算高。

鑑於 A 股將在今年 6 月正式納入 MSCI 指數，當中大部分股份更屬「港股通」範圍，自然使得「北水」需要繼續進場「補貨」，故他相信，1 月份大市仍可向好。

另一方面，他預料 2018 年的藍籌股業績會進一步增強，有助港股的估值重估，從而帶動大市繼續上揚。不過，他特別強調，不少股份在去年已累升甚巨，一旦全年業績不符市場預期，或會引發大幅調整，他估計，在全年業績公佈前，即 2 月份的大市氣氛會傾向保守、審慎。

耀才證券研究部總監植耀輝對《星島日報》分析稱，今天港股假期後首日開盤，或受上周五美股下跌影響，而隨外圍低開。不過，中國去年 12 月內地官方製造業採購經理指數 (PMI) 回落至 51.6，符合市場預期，以及為連續 17 個月處於 50 以上的擴張範圍，他相信數據對今天 A 股表現有幫助，如 A 股走勢理想，有望帶動港股造好，植耀輝預期本周恒指會在 30000 點附近拉鋸。

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒也認為，港股今天會跟隨上周五美股低開約 100 點，表現會較為牛皮，在 30000 點附近徘徊，上下波幅約 150 點。至於今年看好的股份，林嘉麒認為今年舊經濟股份會追落後，如內需、能源、石油和基建等，因為過去一年該些股份的估值均偏低。

而根據統計若首個交易日美股上升，就有 74% 機會全年也是上升；若首個交易日錄得跌幅，就僅得 51% 機會全年仍是升。分析相信，每年第一個交易日更能較其他日子顯示當年的走勢，是全年信心的指標之一。

由 2006 年起，恒指有 9 個全年首個交易日錄得升幅，當中以 2009 及 2013 年首日上升點數最多，均達 655 點，恒指全年累升 7485 點及 649 點；不過，2011 年雖然第一個交易日是升 400 點，但全年累計表現則背道而馳，全年累跌 4601 點。而 2015 年則與 2011 年情況相同，首日升 252 點，全年表現就累挫 1690 點。

外圍方面，地緣政治風險也時刻影響着港股，例如北韓局勢、中東局勢等，以及美國稅改或引發全球爭逐資金，1 月美國的利率走勢也為大市帶來更多不確定因素，但只要北水持續流入，港股本月仍有望反覆尋頂。

本周重要經濟數據，今天中國會公布 12 月財新製造業 PMI，本周四 (4 日) 凌晨美國聯準會 (Fed) 公布 12 月份會議記錄。