集保結算所跨界獵才 搶進金融科技

（中央社記者潘智義台北2日電）台灣集中保管結算所宣布，啟動獵才計畫，鎖定金融科技(FinTech)領域與國際業務菁英人才，邀請具創新思維，並勇於接受挑戰的新血，加入資本市場菁英行列。

集保結算所董事長林修銘透過新聞稿表示，配合政府「打造數位化金融環境3.0」政策，集保結算所全力發展金融科技，特別在業務及資訊部門分別成立數位金融專責單位，運用行動科技、大數據、雲端運算、社群及物聯網等新興技術，積極進行業務轉型、服務創新，期望打造「數位新集保」。

林修銘指出，集保結算所為因應台灣資本市場邁向國際化，多年來致力於發展國際業務，已經發展包括境外基金資訊傳輸暨款項收付、跨國投票直通處理（STP）服務，及跨境保管服務等跨境服務內容，集保結算所為有效整合資源，提供更優質的國際化業務服務，同時設立基金暨國際部門，全力推展國際業務。