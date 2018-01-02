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中央社

傳接外長 高碩泰：不是議題且毫無所悉

中央社2018/01/02 08:49
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生華盛頓1日專電）中華民國駐美代表高碩泰今天表示，對於傳聞他將返台接任外交部長的消息，他「毫無所悉」，也強調這完全「不是個議題」（non-issue）。

外交部日前在二代晶片護照改版時，誤將華府杜勒斯國際機場當成桃園機場，印製成為表達台灣意象的護照底圖，引發爭議，隨後有台灣媒體報導，外交部長李大維恐受這一事件影響，傳出外長將由高碩泰接任。

對此，高碩泰上午參加華府僑界舉辦的元旦升旗儀式後，接受台灣媒體訪問時，作上述表示。

有記者問高碩泰，是否真要回台接任外交部長？他表示：「這個議題我個人毫無所悉，不曉得那是假新聞呢，還是假議題？但是呢，那完全不是個議題。」

回顧與展望台美關係，他則指出，過去一年台美關係穩步進展，但仍有很多提升空間，希望來年雙方在許多共享利益與價值觀之下，持續在包括安全、國防、經貿及台灣國際空間提升，希望能找到雙邊關係中的共同利基，提升台美交流層級，放寬互動限制。

至於中華民國日前發表國防報告書後，美方是否和他溝通相關議題及表達哪些看法？對台灣的國防預算又有何關切，他僅低調指出，關於美國對台軍售項目，他不便多著墨，但他保證，美台雙方這方面的溝通與互動，「絕對沒有問題」。1070102

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