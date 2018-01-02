冰雪寒風中 華府僑界百人元旦升旗

（中央社記者鄭崇生華盛頓1日專電）華府多個僑團今天上午舉行元旦升旗典禮，頂著攝氏零下10度的低溫，仍有上百名僑胞攜家帶眷參與。

華府榮光聯誼會、華府台灣同鄉聯誼會及華府黃埔同學會已連續第14年舉辦元旦升旗活動，和去年一樣，上午於華府近郊馬里蘭州的李奇蒙蒙哥馬利中學（Richmond Montgomery High School）舉行，不同的是，今年元旦適逢極地冷氣團南下，美東地區連日低溫，目測這次升旗典禮參與人數較去年減少，但仍有上百名僑胞、不分老少攜家帶眷參加。

榮光會長李昌緒及華府台灣同鄉聯誼會長王燕怡都表示，在寒冷冰雪氣候下，仍有這麼多人高唱國歌與國旗歌，顯示海外華僑在任何情況、任何氣候與挑戰下，都會持續支持中華民國，大家也有決心與毅力，要讓青天白日滿地紅代表的中華民國永垂不朽。