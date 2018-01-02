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政治

鼓勵企業為青年加薪　孫大千：又是芭樂票

記者戴祺修／台北報導2018/01/02 09:15
▲對於總統蔡英文新年新希望是盼企業為年輕人加薪，國民黨前立委孫大千認為，不願意直接以法律形式「規範」企業落實。不由得讓人懷疑究竟是決心不足，還是誠意不夠？ （圖／孫大千提供）
▲對於總統蔡英文新年新希望是盼企業為年輕人加薪，國民黨前立委孫大千認為，不願意直接以法律形式「規範」企業落實。不由得讓人懷疑究竟是決心不足，還是誠意不夠？ （圖／孫大千提供）

新年新希望！總統蔡英文繼最低工資3萬是夢想後，2018年的第一天就提出的解決青年低薪的方法，方法是參照國外作法，包括給予津貼、或企業參與政府標案時，給予一些點數上的加權等等方式獎勵。國民黨前立委孫大千今(2)日提出3大問題詢問蔡英文，並批蔡英文話說起來好聽，實施恐沒有效果，解決青年低薪，恐怕只能在夢境中才有可能達成，這又是另一張虛晃一招的芭樂票。

孫大千在臉書貼文表示，蔡英文與過去國民黨總是以道德勸說和政策獎勵來「鼓勵」企業響應，卻不願意直接以法律形式「規範」企業落實。不由得讓人懷疑究竟是決心不足，還是誠意不夠？ 

孫大千提出了3大疑問，要請蔡英文來思考？ 第一，所謂的「薪資結構有利於年輕人」的標準要如何制定？年輕人的年齡範圍是多少？是20-30歲，還是20-35歲呢？同時，怎麼判斷是「對年輕人有利的」薪資結構？是起薪高嗎？還是加薪快？哪一家企業有可能去訂定一個以年齡來區分的薪資結構呢？這樣的行為是否違反了憲法的平等原則？ 

第二，在沒有法源依據的情況之下，政府要如何針對特定企業，編列預算來發放津貼，或是在企業參與政府標案時有差別待遇呢？這些做法是否違反了預算法及政府採購法？ 

第三，現今的低薪產業大多是中小企業及服務業。這些產業平常很少有機會去承包政府的標案。因此，蔡英文總統所釋出的獎勵措施實在是誘因不足。 

孫大千說在標準難定，法源缺乏，及誘因不足的情況下，蔡英文「以津貼或是政策獎勵為青年加薪的企業」的承諾，雖然立意良善，恐怕又是另一句口惠而實不至的政治漂亮話了。 
 

關鍵字孫大千蔡英文青年低薪企業加薪
王時齊》選舉年　各政黨請加油

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