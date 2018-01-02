長虹宏盛合推北市小豪宅 搶農曆年熱潮

（中央社記者韋樞台北2日電）長虹建設去年底與中華郵政簽約出售整棟大樓，貢獻今年首季EPS 6.63元，同時和宏盛建設聯手在多年未有新案的台北市建國北路與長春路口推小豪宅，並搶在農曆年起銷售。

長虹去年底將「長虹新世紀企業總部」以新台幣64.2億元出售給中華郵政案已完成簽約交易，貢獻今年首季每股稅後盈餘EPS高達6.63元，農曆年前可望有「大紅包」入帳，今年全年估賺1個股本無虞。

長虹建設在台北市中山區中山北路和民權東路附近，正在銷售與忠泰建設合建的「明日綻」建案，目前銷售率約40%；另外在中山區展開另一起與宏盛建設的合建分屋案「帝璽」。