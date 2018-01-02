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中央社

長虹宏盛合推北市小豪宅 搶農曆年熱潮

中央社2018/01/02 09:04
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北2日電）長虹建設去年底與中華郵政簽約出售整棟大樓，貢獻今年首季EPS 6.63元，同時和宏盛建設聯手在多年未有新案的台北市建國北路與長春路口推小豪宅，並搶在農曆年起銷售。

長虹去年底將「長虹新世紀企業總部」以新台幣64.2億元出售給中華郵政案已完成簽約交易，貢獻今年首季每股稅後盈餘EPS高達6.63元，農曆年前可望有「大紅包」入帳，今年全年估賺1個股本無虞。

長虹建設在台北市中山區中山北路和民權東路附近，正在銷售與忠泰建設合建的「明日綻」建案，目前銷售率約40%；另外在中山區展開另一起與宏盛建設的合建分屋案「帝璽」。

根據長虹建設開發興建資料顯示，「帝璽」位於建國北路二段64巷與長春路口，基地約556坪，樓高23層，地下5層，總戶數84戶，126個坡道平面車位，規劃三到四房產品，每戶約58坪到75坪，預計2020年完工，長虹建設可分回總銷約20億元。

由於此地新建案不多，建商定位58坪至75坪為小豪宅型產品，不排除客戶一次購入兩戶打通，因此未來採取半毛胚交屋方便客戶日後裝修，施作全套衛浴。

負責代銷的創意家代銷表示，建案圍籬已搭好，正在趕建樣品屋，預計農曆年前進場，趕在農曆年較多台商返台過年時，提供優質房產選擇。1070102

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