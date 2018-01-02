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中央社

台股開紅盤至農曆年前 上漲機率約56%

中央社2018/01/02 09:10
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北2日電）根據投信統計，自2000年以來，歷年元月開紅盤至農曆年前，台股上漲機率約56%，且平均漲幅高達2.43%。若扣除2016年開年全球股災，上漲機率更高達65%。

此外，上證綜合指數表現更為凸出，雖然平均漲幅約1.05%，但上漲機率達61%。

摩根中國基金經理人江彥指出，在中國大陸官方趨嚴的金融監管政策、投資人獲利了結賣壓出籠以及機構法人年終績效結算綜合影響下，陸股年終回檔修正，由於農曆春節為華人區一年中最重要的節日，內需消費在傳統年節效應加持下可望大幅增溫，並帶動大中華地區股市表現強勁，伴隨傳統旺季來臨，不排除有機會展開反彈走勢。

江彥指出，中國大陸經濟結構持續調整，特別是近年來蓬勃發展的數位消費對於經濟成長貢獻更是鮮明，光是去年，數位經濟規模達人民幣22.6兆元，占國內生產毛額（GDP）比重高達30.3%，可見內需消費動能拉抬經濟的重要性，也凸顯農曆春節的旺季效應可望支持陸股續揚。

在「消費升級」趨勢下，江彥認為，現階段投資陸股，不妨鎖定看好具結構改革與長期增長動能，主力布局新經濟機會的消費、健康醫療與科技自動化產業，像是消費的居家耐用品、食品與飲料、休閒與娛樂，健康醫療的新創藥物開發、消費導向的特色中藥與中醫產業，以及移動設備功能升級、安防監控與工廠自動化。1070102

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