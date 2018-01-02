台股開紅盤至農曆年前 上漲機率約56%

（中央社記者田裕斌台北2日電）根據投信統計，自2000年以來，歷年元月開紅盤至農曆年前，台股上漲機率約56%，且平均漲幅高達2.43%。若扣除2016年開年全球股災，上漲機率更高達65%。

此外，上證綜合指數表現更為凸出，雖然平均漲幅約1.05%，但上漲機率達61%。

摩根中國基金經理人江彥指出，在中國大陸官方趨嚴的金融監管政策、投資人獲利了結賣壓出籠以及機構法人年終績效結算綜合影響下，陸股年終回檔修正，由於農曆春節為華人區一年中最重要的節日，內需消費在傳統年節效應加持下可望大幅增溫，並帶動大中華地區股市表現強勁，伴隨傳統旺季來臨，不排除有機會展開反彈走勢。