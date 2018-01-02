2018年期市坐擁三大利多 但不能不知20大風險事

2017 年台灣期貨市場量能創下歷史新高，在 5 月夜盤交易上線、2 檔連結美股指數標普 500 及道瓊指數上線等利多，再加上股票市場火熱帶動下，至 12/28 全年成交量 2.645 億口已超越 2015 年 2.644 億口，2017 年是非常熱鬧的一年。

今 (2) 日是 2018 年開紅盤日，台股期現貨同步開高，博得好彩頭，元大期貨研究部協理陳昱宏表示，去年台灣期貨市場量能創下歷史新高，展望今年期市，坐擁夜盤持續增長等 3 大利多，量能依舊可期，但是，由於全球潛藏 20 大風險市件，不可不慎。

陳昱宏表示，展望 2018 年，元大期認為期市量能展望樂觀，有三大利多因素值得期待：

(一)2018 年夜盤會持續加大增長：

2017 年 5 月才推出的夜盤交易，目前已經看到成效，吻合投資人的避險及操作需求，故而夜盤推出對量能有十足加分效果，之後投資人會越加習慣於盤後進行交易，相信 2018 年夜盤會持續加大增長。

(二) 創新金融商品的上架利多期待：

期貨交易所 - 商品的推陳出新，除了滿足市場很多的交易機會外，2018 年也還有新商品的上架期待，有利加熱交易量能的提昇。

(三) 波動率可望止穩，或是有機會回升

從目前期交所主力商品 - 台指選的 vix 指數來看，位階距離 2006 年底以來的低點不遠，然 2018 年在波動率可望止穩，或是有機會回升的角度上，對 2018 年的期貨量能還是相對正面。

在全球潛在風險方面，元大期貨研究部整理出 2018 年 20 大風險事件簿，協助投資人掌握波動良機，伺機參與行情：

(1) 加拿大 & NAFTA 談判：協商分歧，加幣後市疑慮

(2) 台灣央行新總裁上任：配合全球央行逐漸趨緊，台灣央行有緩步升息空間。

(3) 俄羅斯 3 月總統大選：普丁求勝選，凍產撐油價

(4) 日本 BOJ 總裁 4 月任滿：黑田應連任，延續寬鬆

(5) 義大利 5 月前國會大選：疑歐派若勝，歐元將修正

(6) 中國 A 股入摩：參考台股，A 股後勢可期

(7) 中國債務問題：信評與經濟組織相繼示警

(8) 墨西哥 7 月總統大選：選舉外貿影響，披索堪憂

(9) 墨西哥 NAFTA 談判：墨對美依存高，不利談判，恐將嚴重影響墨西哥經濟

(10) 歐洲央行：2018 年購債減半，持續 9 個月

(11) 巴西大選：政治動盪，農產品波動加劇

(12) 美國期中選舉：共和黨席次恐掉，美股有壓

(13) 台灣年底大選：通常有所謂的選舉牛肉行情，有利於台股表現

(14) 委內瑞拉大選：委國降油產，債務沉壓

(15) 北韓威脅：美韓衝突，短線影響行情

(16) 美國 Fed 升息：溫和漸進，美元有撐

(17) 英國脫歐談判：談判前景不明，後市風險

(18) 沙烏地阿拉伯：王室內鬥，捍衛油價

(19) 沙烏地阿拉伯：地緣政治及戰亂，將威脅原油生產

(20) 沙烏地阿拉伯：推動國家石油公司 - 沙特阿 (Saudi Aramco) IPO 上市，根據華爾街預估將支付 10 億美元以上的 IPO 費用，這超越華爾街任何一間投資銀行過去所完成的單筆交易紀錄。

