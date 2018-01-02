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中央社

川普新年第一推 揚言砍金援巴基斯坦

中央社2018/01/02 09:26
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）喜愛推文的美國總統川普，今天在2018年第一推就猛批反恐盟友巴基斯坦，稱巴國只有「謊言與欺騙」，還提供「恐怖分子安全避風港」，威脅要砍掉給巴國的援助。

法新社報導，川普的推文很快就遭巴基斯坦針對性地反駁；巴基斯坦指他們已為美國付出甚多，幫美國「大量消滅」蓋達組織（Al-Qaeda），回報卻是「謾罵與不信任」。

美國與巴基斯坦長年爭吵不斷，川普上台後關係更是雪上加霜。川普去年8月宣稱「巴基斯坦向帶來混亂、暴力及恐怖的人提供安全避風港」。

川普在今天一早的推文寫道：「美國過去15年愚蠢地給巴基斯坦超過330億美元援助，對方除了謊言與欺騙外，什麼也沒給我們，把我們的領袖當白癡。他們為我們在阿富汗追捕的恐怖分子提供安全避風港，卻幾無幫我們，沒別的了！」

川普政府去年8月告訴國會，正審酌是否就巴基斯坦無法更有效壓制境內恐怖團體，而扣下2.55億美元的指定撥款援助；川普上月暗示，他會切斷這項援助。

巴基斯坦外長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）接受一項電視訪問時憤怒地回應川普推文，稱「美國應為自己在阿富汗的失敗負責」。

巴基斯坦國防部長達斯特吉爾汗（KhurramDastgir Khan）推文表示，巴基斯坦「作為反恐盟邦，已免費提供美國土地與空中通訊、軍事基地和情報合作，得以在過去16年大量消滅蓋達組織，但他們除報以謾罵與不信任外，什麼都沒有」。（譯者：中央社陳亦偉）1070102

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