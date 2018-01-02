台股2018開紅盤漲21點　運輸強勢、台積電漲逾1%

台股今（ 2 ）日2018年第一個交易日開紅盤，漲 21.96 點，加權股價指數以 10664.82 點開出。各類股部分，電子早盤漲 0.25%、金融來到盤下。個股部分，台積電漲逾 1%、鴻海來到盤上、大立光漲 0.25%。而早盤量大個股包括長榮、中鴻與華航漲 3% 以上。

美股上周五以黑盤封關，4大指數全面下挫，不過全年仍然表現亮麗。美股封關日道瓊工業指數以大跌 118.29 點作收，跌幅 0.48% ，報 24719.22 點；那斯達克指數跌 46.77 點或 0.67% ，收在 6903.39 點；標準普爾 500 指數挫低 13.93 點或 0.52% ，成為 2673.61 點；費城半導體指數下跌 13.25 點，跌幅高達 1.05% 至 1253.05 點。