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疑印度瘋狂發賀年簡訊 WhatsApp全球大當機2

鉅亨網2018/01/02 09:46
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據英國《獨立報》報導，全球各地民眾都會在新年向親友發送祝賀訊息，但 facebook(FB-US) 旗下通訊軟體手機通訊程式 WhatsApp 在除夕夜發生全球故障，長達 2 小時，估計亞洲、歐洲和南美洲數百萬用戶受影響，不少用家在網上大吐苦水。WhatsApp 就事件致歉，但沒有解釋故障原因。

故障發生在香港時間昨日凌晨 2 時起，由於當時正值印度時間凌晨零時，所以不排除是因為印度用家瘋狂發送賀年短訊，導致伺服器不勝負荷。WhatsApp 服務於香港時間昨日凌晨 4 時左右大致恢復，但之後英國等地仍有零星故障報告傳出。

《星島日報》報導，這次當機影響最大的是亞洲及歐美國家的用戶，一度未能發送新年祝福訊息，英國、美國、加拿大、印度和巴西是重災區。

在印度，WhatsApp 夜半跨年後幾分鐘便癱瘓。網民一度未能向親友發送恭賀新年訊息，紛紛到社交平台宣泄不滿，挖苦 WhatsApp「當得真是時候」。ＷhatsApp 發言人在電郵聲明中向用戶致歉。

服務中斷的原因目前並不清楚，WhatsApp 對上一次出現全球故障是在 2017 年 11 月，當時當機了 30 分鐘；2017 年 5 月也當機約 2 小時。

facebook 股價

 

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