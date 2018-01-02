疑印度瘋狂發賀年簡訊 WhatsApp全球大當機2

據英國《獨立報》報導，全球各地民眾都會在新年向親友發送祝賀訊息，但 facebook(FB-US) 旗下通訊軟體手機通訊程式 WhatsApp 在除夕夜發生全球故障，長達 2 小時，估計亞洲、歐洲和南美洲數百萬用戶受影響，不少用家在網上大吐苦水。WhatsApp 就事件致歉，但沒有解釋故障原因。

故障發生在香港時間昨日凌晨 2 時起，由於當時正值印度時間凌晨零時，所以不排除是因為印度用家瘋狂發送賀年短訊，導致伺服器不勝負荷。WhatsApp 服務於香港時間昨日凌晨 4 時左右大致恢復，但之後英國等地仍有零星故障報告傳出。