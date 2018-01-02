寒潮襲美 南達科他州負36度創99年紀錄

（中央社紐約1日綜合外電報導）極地冷氣團今天南下抵達美國佛羅里達州，氣象局對德州到大西洋岸地區發布嚴寒警報。全美多地氣溫創下新低，南達科他州亞伯丁出現攝氏零下36度超低溫，打破1919年創下的紀錄。

這波低溫預料會在明天過後減緩，但4日、5日東北部又會有另一波寒流來襲，屆時可能再創低溫。

路透社報導，洛磯山脈（Rocky Mountains）以東的美國境內氣溫全比常溫低攝氏11至17度，只有佛羅里達州南部倖免於這場極地風暴。

國家氣象局（National Weather Service）在馬里蘭州大學園（College Park）的氣象學家赫爾利（Brian Hurley）表示：「這樣的寒冷將持續到明天。」「週二（2日）上午，溫度非常可能創下歷史新低。」