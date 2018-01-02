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中央社

寒潮襲美 南達科他州負36度創99年紀錄

中央社2018/01/02 09:48
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約1日綜合外電報導）極地冷氣團今天南下抵達美國佛羅里達州，氣象局對德州到大西洋岸地區發布嚴寒警報。全美多地氣溫創下新低，南達科他州亞伯丁出現攝氏零下36度超低溫，打破1919年創下的紀錄。

這波低溫預料會在明天過後減緩，但4日、5日東北部又會有另一波寒流來襲，屆時可能再創低溫。

路透社報導，洛磯山脈（Rocky Mountains）以東的美國境內氣溫全比常溫低攝氏11至17度，只有佛羅里達州南部倖免於這場極地風暴。

國家氣象局（National Weather Service）在馬里蘭州大學園（College Park）的氣象學家赫爾利（Brian Hurley）表示：「這樣的寒冷將持續到明天。」「週二（2日）上午，溫度非常可能創下歷史新低。」

阿拉巴馬州墨西哥灣沿岸（Gulf Coast）的莫比爾市（Mobile），可能在一夜之間下探攝氏零下9度。

天氣預報說，寒風將在喬治亞州東南部和佛羅里達州東北部多數地區帶來危險的風寒效應。

大量冷空氣隨噴射氣流沉降南撲，使美國中部地區氣溫全面驟降。內布拉斯加州奧瑪哈（Omaha）下探攝氏零下29度，打破130年來的紀錄；南達科他州亞伯丁（Aberdeen）攝氏零下36度，也打破1919年時創下的紀錄。

儘管明天過後大半地區會稍稍回溫，另一波極地風暴將在4日到5日間侵襲東北部，屆時當地又會出現同樣的凍寒低溫。

唯一倖免於寒凍的是西南部。天氣預報指出，當地較常溫偏高的氣溫及乾燥的天氣預計將維持不變，洛杉磯這個星期氣溫將高於攝氏21度。（譯者：中央社梁元齡）1070102

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