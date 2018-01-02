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中南部風速偏弱 環署估高屏仍紅害

中央社2018/01/02 09:56
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北2日電）因大陸冷氣團減弱，中南部地區今天風速偏弱、擴散條件不佳，環保署預報高屏及馬祖、金門地區空氣品質為紅色等級，中部及雲嘉南地區為橘色等級，提醒民眾注意。

行政院環境保護署空氣品質監測網今天上午9時更新資訊，中部、雲嘉南及高屏地區有多個測站已經達到對敏感族群不健康的橘色等級，包含線西、崙背、斗六、麥寮、台西、嘉義、安南、美濃、屏東、橋頭、鳳山、大寮、林園、楠梓、仁武、左營、前金、復興、前鎮及小港。

此外，馬祖及金門已達橘色等級；屏東（琉球）測站則為紅色等級。

環保署表示，截至上午6時，由於高屏地區已經有1/3以上測站達二級預警，已通報經濟部及台電公司依據「電力業空氣品質嚴重惡化監測流程圖」附表減排優先順序建議及實際備載等因素調度調整，啟動超效能運轉減排等機制，避免空氣品質惡化。

環保署指出，台電公司考慮天然氣用量、機組運轉條件（EOH等）、環評總量管制等限制條件，在系統供電安全無虞下，依據今天供電情況（備轉容量率6.15%），預擬今天自主降載減排， 興達電廠可減排時段為上午7時至下午5時，降載量共620MW（興達G1減載50MW，G2（500MW）停機歲修，G3效率試驗減載70MW）。1070102

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