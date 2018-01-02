捷克與斯洛伐克 紀念分手25週年

兩國分家並非起因於大眾要求，也非公民投票決定，主要是談判人員無法在進入民主時代後，達成一個令人滿意的新夥伴協議，才導致分手。

法新社報導，在蘇聯開始瓦解之際，捷克斯洛伐克掀起和平示威，1989年和平的「絲絨革命」（VelvetRevolution）推翻共產主義並引入民主，而在絲絨革命後，捷克與斯洛伐克就正式分家。

斯洛伐克出生的捷克總理巴比斯（Andrej Babis）今天與斯洛伐克總理費科（Robert Fico）通電話；費科在臉書貼文稱兩國分家為「聯邦共和國平和分手的空前範例」。

數百名捷克與斯洛伐克民眾會在位於兩國邊境的大亞沃日納山（Velka Javorina）舉行每年度的會面，這種會面是從1845年開始，但自1992年後，聚會就成抗議當年不受歡迎的兩國分家。1990年兩國分家前一份民調顯示，不到10%的斯洛伐克人想獨立，想分家的捷克人更只有5%。

斯洛伐克與捷克於2004年加入歐盟，但較小的斯洛伐克更進一步，於2009年加入歐元區。兩國也都是北大西洋公約組織（NATO）成員。（譯者：中央社陳亦偉）1070102