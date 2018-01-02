南加州玫瑰花車遊行 華航獲頒國際獎

搭配台灣周邊適合浮潛海域，常見的小丑魚、蝴蝶魚、珊瑚、海草與綠蠵龜等海洋生物與生態的造景，凸顯台灣的海洋風情。

（中央社記者曹宇帆洛杉磯1日專電）第129屆南加州玫瑰花車遊行活動，由中華航空公司設計的「守護海洋」花車榮獲國際獎，這是華航第32年參加玫瑰花車遊行，也是連續第27次獲頒國際獎殊榮。

今年主辦單位公布的主題是「創新改變」（makinga difference），交通部觀光局駐洛杉磯辦事處主任施照輝接受中央社記者訪問表示，華航配合觀光局今年訴求海灣生態、推廣台灣觀光，花車強調人與自然及環境的和諧。

他說，玫瑰花車每年現場實況轉播與當天晚間的重播，當地收視的觀眾數以百萬計，期盼當地主流客群藉由華航花車，認識台灣的海洋風貌而赴台觀光旅遊。

華航美洲地區處處長暨洛杉磯分公司總經理李献光說，這是華航連續第27年獲得國際獎，華航很榮幸能藉著玫瑰花車遊行的機會，把台灣的好與特色，呈現給全球觀眾。

其他獲獎的花車也別出心裁，包括向勞苦功高警消致敬的榮耀家鄉英雄、花團錦簇的鯉魚躍龍門，以齒輪轉動概念象徵輪轉向前的「做你自己的動力」花車。

還有踩著三輪車脫帽致意的車夫，噴乾冰的祥龍獻瑞，栩栩如生的鸚鵡，亞美尼亞風的造型人物，展翅飛翔的夢想高飛等花車，都是賞心悅目的佳作。1070102