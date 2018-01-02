中科院2018年中國股市看衰藍籌

中科院的觀點與迄今為止大多數機構的預測結論相反。按照大多數機構研究報告的結論，認為藍籌股主導的行情才剛剛開始，未來將繼續深化。甚至有機構斷言 「 散戶將逐漸被趕出市場 」 。中科院認為，這些推論不符合中國國情。

中科院表示，藍籌股可能還會再走一段強勢行情，但支持它走強的因素已經弱化或消失。同理，中小創即使會慣性下跌，那也是黎明前的黑暗，股市將在「建設創新型國家」戰略方面有所作為。

21 世紀經濟報導，由中國社會科學院金融所撰寫的《中國金融發展報告藍皮書》指出，，2018 年的股市不再藍籌主導，藍籌股在 2018 年將盛極而衰，而中小市值股票將否極泰來。

上海證券報今 (2) 日報導，2018 年，中國股市投資者結構的機構化和國際化趨勢將更加明顯。中信建投預測，國際化與機構化將是 2018 年 A 股投資者結構中最為突出的特徵，機構資金將對今年乃至未來幾年的市場特徵起到非常重要而深遠的影響。

報導指出，機構資金有望成為未來 A 股增量資金的主要來源。據海通證券預測，以公募、保險、社保養老金以及外資為主的機構資金占比提升是大勢所趨，而散戶投資者占比將逐漸回落。

2018 年，中國機構投資者入市資金約 5080 億人民幣，外資帶來約 3000 億人民幣增量資金，抵扣資金流出部分，預計凈流入 3300 億人民幣，將明顯大於 2017 年的 223 億人民幣，市場將步入溫和的增量市。

對於 2018 年的市場，許多機構認為，以龍頭股為主的結構性行情將大概率延續。2018 年的投資機會主要存在於以下幾條主線：

一、消費升級締造超級公司。方正證券認為，隨著居民可支配收入的不斷增加，富裕家庭占比持續攀升，中國已成為僅次於美國的全球第二大消費市場，消費升級將帶來消費品的超級公司，乳製品、肉製品、白酒飲料和日化等消費品領域可能出現超級公司。

二、大金融企業盈利有望持續提升。國泰君安認為，銀行盈利增速有望繼續上升，如果資源品價格維持高位，相關企業的資產負債表繼續修復，銀行不良貸款率的改善將持續，隨著資產端持續重定價，預期息差環比將有望改善。保險負債端量價齊升的格局有望延續，保險公司投資端將得到改善，投資收益率有望穩步提升。

三、新興製造漸入佳境。多家機構認為，在以人工智慧、大數據、互聯網、新能源為代表的新經濟浪潮中，中國已經在 5G、大數據、新能源、新材料等多個賽道處於第一梯隊。隨著製造強國戰略的推進，製造業升級將成為經濟結構轉型的一大亮點，優質龍頭將從傳統領域擴散至新經濟板塊，看好晶片、通信、智慧製造、新材料等領域。