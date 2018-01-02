台股盤中─開紅盤日不如預期？等待元月行情發威看2個

分析師指出，台積電已獲外資連 2 買、鴻海獲外資連 3 買，早盤台積電漲幅逼近 1.5%，鴻海則在平盤左右狹幅震盪，而新台幣早盤最高再次衝破 29.7 元關卡，升值逼近 2 角，相當驚人，後續行情可期，惟大盤上方壓力尚待克服，而量能有還待增溫。

台股今 (2) 日開 2018 年紅盤，加權指數以上漲近 30 點開出後，盤中在漲 20 點左右震盪，預估成交值持續縮至僅約 900 億元，開紅盤日表現不如市場預期熱絡，不少中小型個股仍有壓回的壓力，不過，分析師多數認為，隨著新台幣持續飆漲，加上大型電子權值股買盤回神，資金帶動的元月行情仍可期待。

從細族群來看，原物料行情發燒，帶旺相關個股，第一銅大漲逾半根停板，不鏽鋼業者更幾乎是全面啟動，大甲飆漲逾 7%，大成鋼、彰源漲幅 4% 左右，建錩、新鋼漲幅 3% 左右，允強有超過 2% 漲勢。

由於即將進入寒假旺季，遊戲族群也提前發動，歐買尬直接攻上漲停，辣椒、網龍分別漲逾 8%、5%，橘子、宇峻、智冠、大宇資等均漲 1% 之上。

航運類股在農曆年前的需求看旺下有不少買盤進駐，長榮漲幅半根停板左右，陽明漲超過 3%，萬海、台驊漲 2% 左右，遠雄港漲 4%，華航漲 3%，長榮航有逾 1% 漲勢。

自行車相關指標表現不俗，精確漲逾 2.5%，美利達、利奇、愛地雅、桂盟等均漲逾 1%。

而表現較為弱勢的有砷化鎵族群，全新、穩懋和 IET-KY 跌幅超過 2%，環宇、宏捷科跌幅 1.5% 之上。

MLCC 族群漲多壓回，在國巨跌幅 2.5% 的影響下，禾伸堂大跌超過 6%，華新科跌 3%、信昌電也遭壓在盤下。

元大投顧指出，上周五歐美股市封關收跌，美元、油價表現依然是國際間關注的焦點，在缺貨和漲價效應下，上游產業成交比重拉升，包括塑膠、橡膠、電子的被動元件，矽晶圓等族群，其次，第 4 季台幣升值，匯兌損益也成為投資避險考量，因此，投資策略上仍以擇優選股為重心。

從技術面來看，統一投顧表示，12 月月線留下紅 K 棒，不僅拉升短中長期均線全面翻揚，更站穩半年線，加上 KD 和 MACD 均呈現偏多格局，隨著外資陸續歸隊、於期現貨轉趨偏多操作，加上美國利多政策有助美股續強，台股可望再度上攻。

國泰證期研究部則指出，台股 2017 全球股市報酬雖上漲 15%，但低於南韓的 22%，甚至低於全球第 20%，並遠遠落後亞洲的 38%，由於台股第 4 季僅上漲 1.8%、去年 12 月更下跌 1.4%，反映 APPLE 新機銷售不如預期、半導體出現降評，但在農曆新年傳統旺季效應加持與基期低因素下，樂觀看待台股具備落後補漲行情。