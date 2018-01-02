台股開紅盤小漲 新台幣強升傳產撐盤

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天也以29.755元開盤，升9.3分；10時來到29.623元，強升2.25角。

台股今天以10664.82點開出，上漲21.96點，截至9時40分為止，指數最高來到10676.73點，最低為10650.77點，站上季線10651點之上，成交量已來到新台幣245.5億元。

（中央社記者韓婷婷台北2日電）股匯齊揚，2018年第一個交易日在台股三王同步開紅帶動下以上漲21.96點開出，維持在季線10651點之上震盪，台幣強勢升值激勵傳產及營建等族群撐盤，為元月行情拉開序幕。

台股去年封關展現強勁氣勢，在最後3個交易日強力拉抬220.95點、且週線3連紅，技術面表現相當強勢，且外資在現貨市場出現轉賣為買的轉折，若可持續將是台股多頭最大的後盾。

今天台股開紅盤，電子類股成交比重維持在65%以上，較上游的原料族群表現相對亮眼，台股三王均以紅盤開出，其中台積電漲勢領先，漲幅超過1%，股王大立光維持在平盤上下起伏，鴻海開高翻黑，表現相對弱勢。

去年底受惠漲價效應強勢表態的被動元件族群持續成為盤面焦點，類股龍頭國巨漲多拉回休息，由九豪、奇力新、大毅接棒演出。

迎接台北電玩展及春節紅包行情，遊戲類股啟動元月行情，歐買尬、隆中率先漲停，橘子、辣椒、智冠、傳奇、宇峻、昱泉、網龍、唯數均有亮眼表現，整體類股表現搶眼。

另外，台幣強勢升值也激勵營建及相關個股走強，傳產龍頭扮演貢獻大盤指數主角。1070102