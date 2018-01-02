颶風水淹鋼琴 德州男苦中作樂獲贈新琴

（中央社記者顏伶如波特蘭1日專電）颶風哈維重創德州時，一名男子在淹水家中彈奏泡水鋼琴的影片，被女歌手凡妮莎卡爾頓分享後，獲得網路熱烈迴響。如今這名男子在重建家園之後，獲贈一架全新鋼琴。

住在德州休士頓郊區的弗蘭德伍德（Friendswood）、育有7名子女的哈定（Aric Harding），日前在Instagram發表與新鋼琴的合影，並感謝凡妮莎卡爾頓（Vanessa Carlton）及山葉（Yamaha）音樂美國分公司的大力協助。

哈定寫道，這架新鋼琴在新家的擺放位置，與舊鋼琴在舊家所放的位置，幾乎一模一樣，「我們家將再度充滿音樂的聲音。我們的家每天都更加接近正常生活。謝謝大家的禱告。」