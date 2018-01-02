颶風水淹鋼琴 德州男苦中作樂獲贈新琴

（中央社記者顏伶如波特蘭1日專電）颶風哈維重創德州時，一名男子在淹水家中彈奏泡水鋼琴的影片，被女歌手凡妮莎卡爾頓分享後，獲得網路熱烈迴響。如今這名男子在重建家園之後，獲贈一架全新鋼琴。
住在德州休士頓郊區的弗蘭德伍德（Friendswood）、育有7名子女的哈定（Aric Harding），日前在Instagram發表與新鋼琴的合影，並感謝凡妮莎卡爾頓（Vanessa Carlton）及山葉（Yamaha）音樂美國分公司的大力協助。
哈定寫道，這架新鋼琴在新家的擺放位置，與舊鋼琴在舊家所放的位置，幾乎一模一樣，「我們家將再度充滿音樂的聲音。我們的家每天都更加接近正常生活。謝謝大家的禱告。」
2017年8月，颶風哈維（Harvey）肆虐讓休士頓地區災情慘重，約有35萬戶民宅淹水。哈定夫妻帶著7個孩子撤離躲避風災，在災後5天他才得以回家收拾，卻發現家裡淹水，他14歲兒子的鋼琴泡在水中。
哈定請友人幫忙拍下他在淹水當中彈奏鋼琴的景象，影片在網路曝光後獲得網友熱烈迴響，被網友喻為苦難中的希望之聲。
創作女歌手凡妮莎卡爾頓除了分享影片，還代為向山葉音樂公司尋求協助，希望為哈定全家爭取到一架新鋼琴。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，凡妮莎卡爾頓與山葉音樂聯絡，山葉音樂美國分公司資深副總裁薩姆納（Tom Sumner）先是看了哈定淹水中彈琴的網路影片，後來直接與哈定聯繫，承諾當他把家裡環境整理妥當之後，就可以準備迎接新鋼琴。
薩姆納說：「音樂讓一切變得不一樣。看到他坐在積水中彈鋼琴，讓人感到悲傷。」1070102