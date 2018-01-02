台幣大升2角　日圓換匯再創逾2年新低　換5萬差近3千

2018年首個交易日，新台幣兌美元今（2）日就出現大幅升值走勢，早盤一度觸29.615元、勁揚逾2角，也使得台灣銀行匯率牌告價，日圓兌新台幣現鈔賣出價貶至0.2655元，等於新台幣1元可以換到3.7665日圓現鈔，再創逾2年新低價，若與去（2017）年9月8日盤中高價0.2811元相較，換新台幣5萬元，近4個月差了1萬0451日圓，相當於新台幣2775元。
新台幣兌美元今日早盤以29.755元、升值9.3分開出後，新台幣兌美元隨即升破29.7元，並一度觸29.615元、大升2.33角，不過，日圓則在112.55至112.79日圓兌1美元震盪，也使得日圓兌新台幣換匯價再創2年多來新低價。台銀上周五日圓兌新台幣現超賣盤價雖一度觸0.2656元，但封關收在0.2668元。
不過，今日2018年首個交易日，在新台幣早盤大升逾2角之下，台銀日圓現鈔賣出價早盤一度觸0.2655元，即新台幣1元可換到3.7665日圓現鈔，也刷新上周五的盤中低價0.2656元，再創2015年8月20日以來新低價，當時盤中曾來到0.2631元。
若與近期日圓換匯高點去年9月8日盤中曾來到0.2811元相較，近4個月日圓兌新台幣更貶值了5.55%，以換新台幣5萬元來說，現在可以換到18萬8324日圓現鈔，但當時只能換到17萬7873日圓現鈔，差了1萬0451日圓、相當於新台幣2775元。