台幣大升2角　日圓換匯再創逾2年新低　換5萬差近3千

2018年首個交易日，新台幣兌美元今（2）日就出現大幅升值走勢，早盤一度觸29.615元、勁揚逾2角，也使得台灣銀行匯率牌告價，日圓兌新台幣現鈔賣出價貶至0.2655元，等於新台幣1元可以換到3.7665日圓現鈔，再創逾2年新低價，若與去（2017）年9月8日盤中高價0.2811元相較，換新台幣5萬元，近4個月差了1萬0451日圓，相當於新台幣2775元。

新台幣兌美元今日早盤以29.755元、升值9.3分開出後，新台幣兌美元隨即升破29.7元，並一度觸29.615元、大升2.33角，不過，日圓則在112.55至112.79日圓兌1美元震盪，也使得日圓兌新台幣換匯價再創2年多來新低價。台銀上周五日圓兌新台幣現超賣盤價雖一度觸0.2656元，但封關收在0.2668元。