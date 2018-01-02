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新年經濟反轉？　廠商看未來6個月景氣轉保守

記者陳家蕙／台北報導2018/01/02 10:48
▲中經院院長吳中書指出，當前國內經濟仍穩健發展，未來半年則出現雜音。（圖／記者陳家蕙攝,2018.1.2.）
▲中經院院長吳中書指出，當前國內經濟仍穩健發展，未來半年則出現雜音。（圖／記者陳家蕙攝,2018.1.2.）

2018 新年第1個上班日，中經院今(2)日公布去年 12 月台灣採購經理人指數。雖然製造業以及非製造業雙雙呈現擴張，製造業並寫下創編以來最長擴張期紀錄，不過製造業以及非製造業對未來6個月景氣狀況均出現雜音，成為今年經濟發展隱憂。

中經院公布去年 12 月製造業採購經理人指數( PMI )為 58% ，較上月上升 0.8 個百分點，連續第 22 個月呈現擴張，改寫指數創編以來最長擴張期紀錄，呈現淡季不淡走勢。5項組成指標中，新接訂單指數攀升 2.5 個百分點至 58.1% ，同樣是連續第 22 個月擴張，又以電子暨光學產業新增訂單表現最強勁，連續 11 個月呈現擴張。


▲2017 年 12 月製造業採購經理人指數持續上揚，並創最長擴張期紀錄。（圖／中經院提供）

至於非製造業經理人指數( NMI )則回跌 0.1 個百分點至 53.3% ，連續 10 個月擴張。其中，受惠於年底消費旺季來臨，住宿餐飲業 NMI 由上月的收縮一舉回升至 53.8% ，站上擴張區間。


▲2017 年 12 月非製造業經理人指數下滑，旺季成長動能不足。（圖／中經院提供）

中經院院長吳中書指出， 12 月製造業以及非製造業經理人指數走勢雖然不同，但都呈現擴張，顯示目前台灣經濟仍穩步發展。

不過吳中書預警，製造業以及非製造業經理人指數對未來6個月的看法，都透露出「擴張趨緩」現象，製造業回跌 1.2 個百分點，非製造業更驟減 2.3 個百分點，代表產業旺季逐漸步入尾聲，廠商對未來景氣預期稍嫌保守。

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