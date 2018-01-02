新年經濟反轉？　廠商看未來6個月景氣轉保守

2018 新年第1個上班日，中經院今(2)日公布去年 12 月台灣採購經理人指數。雖然製造業以及非製造業雙雙呈現擴張，製造業並寫下創編以來最長擴張期紀錄，不過製造業以及非製造業對未來6個月景氣狀況均出現雜音，成為今年經濟發展隱憂。

中經院公布去年 12 月製造業採購經理人指數( PMI )為 58% ，較上月上升 0.8 個百分點，連續第 22 個月呈現擴張，改寫指數創編以來最長擴張期紀錄，呈現淡季不淡走勢。5項組成指標中，新接訂單指數攀升 2.5 個百分點至 58.1% ，同樣是連續第 22 個月擴張，又以電子暨光學產業新增訂單表現最強勁，連續 11 個月呈現擴張。