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2018年開盤 歷年元月十大強勢股市 亞股「漲」相

鉅亨網2018/01/02 10:47
鉅亨網 / NOWnews
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進入 2018 年，全球哪些市場最有機會開年搶得好彩頭？根據統計，在傳統年節慶典加持買氣下，歷年亞股元月漲勢相當亮眼，統計前十大元月強勢股市，亞股便包辦了 8 名，包括越南、巴基斯坦、菲律賓、台灣，中國都榜上有名，上漲機率全數超過 5 成，明顯打敗歐美和全球同期約 1% 左右的負報酬。

回顧 2000 年以來全球股市於元月期間表現，摩根亞太入息基金經理人羅傑瑞 (Jeffrey Roskell) 表示，不同於全球與歐美機構法人才剛收假返回工作崗位，股市走勢震盪偏多，亞洲國家元月除沉浸於前一年底的旺季餘韻，還有年初傳統年節假日消費題材值得期待，延續多頭攻勢，前十大元月強勢股市中，高達 8 成是來自亞洲，例如越南 VN 指數、菲律賓 PSE 指數和台灣 OTC 指數，元月平均漲幅都有 3% 起跳。

羅傑瑞 (Jeffrey Roskell) 表示，亞洲除了有題材與資金面支持，亞股高殖利率特性也是吸引國際資金卡位的主因之一。據統計，過去十年亞股 (不含日本) 總報酬中，平均超過 3.2 個百分點的報酬來自股息收益，為全球各市場中股息率前段班區域。

此外，高殖利率特性讓亞洲高息股不僅能於市場波動時有下檔保護，在歐日仍維持寬鬆的低利環境中，更有望持續吸引追逐收益的國際資金持續進駐。

展望 2018 年，羅傑瑞 (Jeffrey Roskell) 分析，就經濟基本面來看，亞股有望維持成長態勢，輔以 MSCI 亞太不含日本指數 EPS 預估已經連續 17 個月上調，包括科技、能源、地產、工業等景氣循環股維持強勁成長動能，且盈餘預期獲上調的國家、產業都有進一步擴大趨勢。

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關鍵字亞股元月行情headline
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