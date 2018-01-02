2018年開盤 歷年元月十大強勢股市 亞股「漲」相

進入 2018 年，全球哪些市場最有機會開年搶得好彩頭？根據統計，在傳統年節慶典加持買氣下，歷年亞股元月漲勢相當亮眼，統計前十大元月強勢股市，亞股便包辦了 8 名，包括越南、巴基斯坦、菲律賓、台灣，中國都榜上有名，上漲機率全數超過 5 成，明顯打敗歐美和全球同期約 1% 左右的負報酬。

回顧 2000 年以來全球股市於元月期間表現，摩根亞太入息基金經理人羅傑瑞 (Jeffrey Roskell) 表示，不同於全球與歐美機構法人才剛收假返回工作崗位，股市走勢震盪偏多，亞洲國家元月除沉浸於前一年底的旺季餘韻，還有年初傳統年節假日消費題材值得期待，延續多頭攻勢，前十大元月強勢股市中，高達 8 成是來自亞洲，例如越南 VN 指數、菲律賓 PSE 指數和台灣 OTC 指數，元月平均漲幅都有 3% 起跳。