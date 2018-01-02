鋼鐵首季價漲聲四起 類股暖身走揚

中鋼表示，國際貨幣基金(IMF)上修2018年全球經濟成長率，美國政府通過企業降稅和上兆美元的基礎建設，聯準會同時又升息，將掀起資金前往美國，帶動美國經濟成長，對鋼鐵原物料等建設需求自然強勁。

中鋼11月底開出2018年第1季內銷盤價，考量下游客戶競爭力，平均每公噸調漲新台幣327元、平均漲幅1.5%，熱軋平均每公噸小漲214元；子公司中鴻的1月份內銷盤價，全面調漲熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅鋼品價格，每公噸小漲300元。

（中央社記者韋樞台北2日電）新年初始，看好2018年國內外都有基本面建設，鋼鐵需求溫和成長，中鋼和子公司中鴻調漲首季報價，下游客戶跟漲，類股量價齊揚，成為帶動大盤的主力之一。

中鋼認為，另一項影響全球鋼鐵市場供需與價格最大因素的是中國大陸從供給面持續改革縮減，從2017年11月中旬啟動的冬季限產，至2018年3月中旬，估計鋼材將減產6000萬公噸，客戶鋼材庫存將持續下降，對市場價格拉抬有所助益。

中鋼指出，近來大陸各地政府對環保法規更嚴格執行，環保設施和排放不達標準的中小型鋼鐵廠將遭停產或限產，有助市場供給縮減力道。台灣內需市場則視「前瞻建設」中的軌道建設、離岸風電等需求強勁。

電爐大廠豐興也從2017年10月起一路調漲廢鋼收購價和鋼筋報價，除了歐美大風雪，收集廢鐵和交通困難造成價格不斷抬升；同時豐興近年投下巨資更新設備，不但排放標準更環保，更新軋鋼設備後，產量達年產百萬公噸，未來有可能增加外銷。

鋼鐵類股受到國內外基本面轉強影響，前景看佳，外資對傳產原物料股也逐步加碼買進，今天鋼鐵類股開高走高，盤中最高上漲0.8%。中鋼維持24.75元平盤價，成交量2500張；中鴻開高走高達到近一年高點的12.95元高價，漲幅達4.44%，成交量3.5萬張。

豐興亦開高走高，盤中最高58元，漲幅4.13%%，創下6年多以來新高，成交量400張；燁興開高走高，盤中最高12.45元，漲幅2.05%，成交量6000張。1070102