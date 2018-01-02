蘋果攻擴增實境眼鏡進展 傳研發近眼顯示

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）蘋果在擴增實境眼鏡傳新進展。外媒報導，蘋果正研發近眼顯示功能的擴增實境眼鏡，由蘋果自己組建團隊。

國外科技網站Patently Apple報導，一項專利技術內容顯示，蘋果團隊正在研發具備近眼顯示（near-eyedisplay）功能的擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）眼鏡。

報導推測，研發這個計畫的團隊，可能有6名主要工程師，主要是蘋果自己組建的團隊。

這個近眼顯示擴增實境和虛擬實境眼鏡，可在使用者的眼鏡上近距離顯示影像，顯示器可能是LCD面板、也可用有機發光二極體（OLED）面板，眼鏡兩邊各具備一組光學系統，內建處理器、數位訊號處理器、基頻元件、特殊應用晶片（ASIC）、快閃記憶體等。