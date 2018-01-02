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中央社

蘋果攻擴增實境眼鏡進展 傳研發近眼顯示

中央社2018/01/02 10:45
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）蘋果在擴增實境眼鏡傳新進展。外媒報導，蘋果正研發近眼顯示功能的擴增實境眼鏡，由蘋果自己組建團隊。

國外科技網站Patently Apple報導，一項專利技術內容顯示，蘋果團隊正在研發具備近眼顯示（near-eyedisplay）功能的擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）眼鏡。

報導推測，研發這個計畫的團隊，可能有6名主要工程師，主要是蘋果自己組建的團隊。

這個近眼顯示擴增實境和虛擬實境眼鏡，可在使用者的眼鏡上近距離顯示影像，顯示器可能是LCD面板、也可用有機發光二極體（OLED）面板，眼鏡兩邊各具備一組光學系統，內建處理器、數位訊號處理器、基頻元件、特殊應用晶片（ASIC）、快閃記憶體等。

近眼顯示系統也內建多款感測元件，包括加速度計、數位羅盤、環境光源感測、距離感測等。

蘋果積極布局擴增實境眼鏡。「金融時報」先前報導，蘋果測試多款具備擴增實境功能的智慧眼鏡原型樣品，蘋果在電腦視覺（computer vision）技術，可支撐擴增實境和自主系統（autonomous systems）的發展。

外媒先前引述知名部落客史柯博（Robert Scoble）在臉書爆料報導，蘋果和德國公司蔡司(Carl ZeissAG)正在合作具備擴增實境或是混合實境（MixedReality）功能的光學鏡片。

蘋果在2015年收購德國新創企業Metaio，看中這家企業研發的擴增實境技術。1070102

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