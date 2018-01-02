2018年中國股市10大預言

2017 年中國經濟形勢總體表現超出預期，經濟結構出現可喜變化，新舊動能加快轉換，有力推進了供給側結構性改革，發展質量和效益不斷提升，經濟穩定運行韌性較強。

證券日報今 (2) 日報導，對中國股市做出預言，其中包括認為中國 2018 年經濟增速將保持在 6.7%， 並且認為人民幣對美元匯率將在 6.4 至 6.8 區間波動。以下是證券日報對 2018 年中國股市的 10 大預言。

2018 年中國經濟將由高速增長階段向高質量發展階段轉變，消費、投資、出口三駕馬車對中國經濟增長的協調拉動作用依舊明顯。

証券日報認為，2018 年經濟增長壓力將主要來自於投資領域，房地產投資在調控之下將有所下滑，製造業投資在強化實體經濟吸引力與競爭力的要求下將有所回升，基建投資作為經濟的托舉力量仍有比較堅實的支撐。預計消費增速維持平穩，因全球經濟復甦相對緩慢，出口增速上升仍有壓力。

國企國資改革、優化重點領域投資結構、推進區域協調發展、促進軍民融合發展、著力國家創新體系建設等多方面具有重大牽引作用的工作 2018 年都將深入推進。這些因素都將深刻影響資本市場的運行發展。

初步預計，2018 年經濟增速將保持在 6.7% 左右，CPI 上漲 2% 左右，與民生密切相關的就業、物價保持基本穩定，中國經濟將在新常態下保持穩中向好發展態勢。

預言二：2018 年 M2 同比增幅為 10% 左右，社會融資規模存量增幅為 12% 左右。

為實現經濟穩增長和去槓桿有效平衡，2018 年貨幣政策將更強調中性，不會進一步收緊，以便為整個市場營造合適的貨幣金融環境。

2017 年 M2 實際增速超預期下滑，與實施金融去槓桿措施有關，同時，M2 與實體經濟的相關性也在減弱，這一趨勢在 2018 年還將延續。

但另一方面，隨著金融整治深入，一些存在風險的存款替代品會被清理，預計存款增幅沒有想象中那麽低。因此，綜合預計 2018 年 M2 同比增幅為 10% 左右。

2018 年要保持貨幣信貸和社會融資規模合理增長，預計為實現對宏觀槓桿率的有效控制，貸款和社融增速都會較 2017 年出現不同程度的下降，其中，2018 年社會融資規模存量增幅將保持在 12% 左右的水平。

從外部環境來看，2018 年全球貨幣政策正常化趨勢還會向前推進，但美國聯準會貨幣收緊的外溢效應正在逐步遞減，中國央行的貨幣政策走向將主要由國內的經濟因素來決定。

2018 年中國經濟將保持平穩增長，大概與 2017 年持平，但為了避免市場對於貨幣政策產生放松或收緊的方向性預期，央行主動加息的可能性不大，根據市場需要調整公開市場操作利率仍是最優選擇。

預言三：人民幣對美元匯率將在 6.4 至 6.8 區間波動。

2017 年，人民幣對美元匯率扭轉了過去三年逐年漸進加深的貶值態勢，匯率波動彈性進一步加大，呈現穩中有升態勢，雙向波動的態勢更加凸顯。

2017 年以來，人民幣對美元匯率中間價報價機制進一步完善，在原有「收盤價 + 一籃子貨幣匯率變化」的報價模型中加入「逆周期因子」，這有利於人民幣匯率預期的穩定，2017 年人民幣對美元累計升值 5.81%。

從外部環境來看，美國稅改取得重要進展，美國聯準會 2018 年可能升息三次以及加快縮表。

在此背景下，人民幣或存在一定的貶值壓力，但考慮到中國經濟將繼續保持穩定增長，國際收支可繼續保持盈餘狀態，人民幣匯率形成機制在 2018 年還將繼續向前推進，這些對於人民幣匯率預期的穩定形成一定的支撐。

証券日報預計，2018 年人民幣匯率大體會呈現雙向波動的態勢，匯率波動彈性會進一步增強，總體在 6.4 至 6.8 區間波動。

預言四：上證綜指有望上穿 3700 點一線，消費升級是長線主題。

最近兩年，大盤的一個重要特徵就是股指波動明顯偏小。兩市近兩年的高點與低點都沒有沖破 2016 年 1 月份那根長陰線的束縛，高低點最大振幅逐漸遞減，2017 年股指振幅已低至不足十幾年來平均水平的 1/3。波動區間拓寬勢在必行。

鑒於上證綜指已連續兩年穩定運行，2018 年很可能上破 2016 年初的 3539 點，上穿 3700 點甚至沖擊更高位置。預計 3000 點至 3100 點則是強有力的支撐區域。

價值投資理念日益深入人心，上證 50 指數已是藍籌群體的主心骨，兩年來的表現相當出色，先是在 2016 年 11 月份沖破 2016 年初的最高點，此後在 2017 年不斷攀升，11 月份一度沖過 3000 點大關。2018 年，上證 50 指數有望再創近年新高，技術調整的極限或在 2650 點上下。

2017 年，中國股市整體處於平穩態勢，價值型龍頭股脫穎而出，走出結構性牛市行情。

2018 年，隨著中國從高速度增長轉向高質量增長，一帶一路、新型城鎮化、製造業升級、互聯網經濟、國企改革等主題將被投資者挖掘。以大數據、人工智能、5G、晶片、高鐵為代表的先進製造業將成為新焦點。消費升級將成為一條持續發酵的主線。

預言五：新股發行包容性增強，培育 A 股互聯網獨角獸。

統計顯示，2017 年發審委共審核 488 家公司的 IPO 申請（包括二次上會企業），其中 380 家通過審核、86 家未通過審核、22 家暫緩表決，全年 IPO 審核通過率 77.87%。另外，取消審核、暫緩審核以及排隊企業終止審查的數量也有所增加。証券日報預計，2018 年新股發行將保持常態化，但對於不合規的企業，要勇於投否決票的思路不會改變，以確保上市公司的質量。

為落實推動高質量發展的要求，監管層將提升新股發行的包容性，加大對符合國家發展戰略、具有核心競爭力的高新技術企業和新經濟新產業的支持力度。

特別是，要採取創新性辦法，去除部分 VIE 結構（即協議控制）企業不能在境內股市發行上市的障礙，讓優質互聯網企業或其他戰略新興企業在中國發行上市。要留住和培育互聯網企業的獨角獸。

預言六：金融機構外資持股比例放寬，與 A 股入摩時間重合。

2017 年 11 月份，中國財政部副部長朱光耀宣布，中方決定將單個或多個外國投資者直接或間接投資證券、基金管理、期貨公司的投資比例限制放寬至 51%，上述措施實施 3 年後，投資比例不受限制。

朱光耀還表示，將取消對中資銀行和金融資產管理公司的外資單一持股不超過 20%、合計持股不超過 25% 的持股比例限制，實施內外一致的銀行業股權投資比例規則；3 年後將單個或多個外國投資者投資設立經營人身保險業務的保險公司的投資比例放寬至 51%，5 年後投資比例不受限制。

金融機構外資持股比例上限從 49% 到 51%，是中國金融業開放的一大步，對外資金融機構在華的業務範圍、機構設立、牌照數量等方面松綁創造了條件。

証券日報預計，此項政策落地時間將取決於各相關部門協調進展，樂觀估計會在今年全國兩會之後。如果準備時間更充分一些，則可能在今年 6 月份，與 A 股入摩結伴而來，兩好並一好。

按照 MSCI（美國明晟公司）在美國時間 2017 年 10 月 23 日發布的 A 股入摩進階時間表：2018 年一季度，發布關於中國 A 股納入的詳細的問答文件。

2018 年 3 月 1 日，將「MSCI 中國 A 股指數」更名為「MSCI 中國 A 股在岸指數」；發布新的「MSCI 中國 A 股指數」，追蹤的個股將限定在「滬股通」和「深股通」範圍之內。

2018 年 6 月 1 日，按照 2.5% 的比例將 A 股正式納入；2018 年 9 月 3 日，將 A 股的納入比例提升至 5%。

預言七：深化互聯互通機制，滬倫通啟動提速。

2017 年 12 月份，第九次中英經濟財金對話達成一系列政策成果，雙方歡迎滬倫通相關操作性制度與安排的研究與準備工作取得的進展，同意進一步深入研究兩地符合條件的上市公司以存托憑證的方式到對方市場掛牌上市，以實現兩地市場的互聯互通。

上交所和倫敦證券交易所研究認為，存托憑證適合於在時區不同、開放程度和市場制度差異較大的兩個股票市場之間實現互聯互通，其業務模式成熟，商業可行性較強，實施難度不高，總體風險可控，便於兩地投資者保護，有利於擴大中國資本市場雙向開放，有利於中英兩國資本市場合作。

此外，中英雙方同意加快推進準備工作，適時審視啟動滬倫通的時間安排。滬倫通是推進中國資本市場對外開放的一大舉措，預計在 2018 年將取得實質性突破。

預言八：新版《證券法》有望通過，《期貨法》迎來立法窗口期。

自 2014 年初《證券法》修改工作啟動以來至今，已歷時近四年，期間經歷了 2015 年股市異常波動。目前《證券法》修訂草案已經過全國人大常委會二審。

在充分考慮中國證券市場實際情況、認真總結 2015 年股市異常波動經驗教訓的基礎上，《證券法》修訂草案二次審議稿聚焦七大市場焦點，包括註冊制暫不作規定、執法權限和處罰力度雙升級、收購增持資金應說明來路、信息披露升級為專章規定、增加操縱市場等情形、設投資者保護專章作規定、原則規定明確三個層次等。

証券日報認為，目前的《證券法》修訂草案已比較成熟，經過進一步修改完善，有望在 2018 年提交全國人大審議並通過。

《期貨法》將迎來立法窗口期。目前，中國已建立起以《期貨交易管理條例》為核心，以證監會部門規章和規範性文件為主體的法律法規體系。鑒於中國期貨市場已比較成熟，將其建成國際定價中心市場的任務已提上議程，迫切需要《期貨法》來提供發展保障。2018 年將加快《期貨法》起草和審議工作。

預言九：財稅改革進入新階段，地方稅將擴圍。

2017 年稅收制度改革取得重大進展：實現增值稅對貨物和服務全覆蓋，資源稅從價計徵改革全面推進，環保稅法制定出台，環保稅全部作為地方收入，煙葉稅法和船舶噸稅法獲通過。

按照深化財稅體制改革總體方案，2018 年稅制改革將進入一個新階段。資源稅法將制定出台，增值稅立法提速跟進。健全地方稅體系進程將加快。在目前已實施的城鎮土地使用稅、房產稅、車船稅、耕地占用稅、契稅、煙葉稅、土地增值稅等為地方稅的基礎上，預計地方稅範圍將拓展。

與此同時，雖然新《預算法》已頒布三年，但與之相配套的實施細則至今未落地。預計 2018 年將出台《預算法實施條例》，並加快制定《中央和地方收入劃分改革總體方案》。

預言十：房價環比增幅將持續收窄，住房租賃市場進一步擴大。

2017 年以來，黨中央國務院果斷推出調控措施，房地產市場顯著降溫。國家統計局數據顯示，2017 年前 11 個月熱點城市新建商品住宅價格走勢總體平穩，多數城市已低於去年同期價格水平，市場出現明顯分化。

預計 2018 年一季度市場將進一步降溫，房價環比增幅將持續收窄。預計 2018 年全年一線城市房地產市場量價平穩，三、四線城市房地產市場量價均降溫。

從土地市場來看，2017 年下半年以來，已明顯呈現出量漲價跌的趨勢。雖然土地供應規模和力度不斷提升，但項目溢價率明顯下滑。預計 2018 年土地市場繼續低價運行，項目溢價率繼續走低，房企拿地會更加理性。

從住房租賃市場來看，截至目前，全國已有超過 50 個城市出台租賃新政。預計 2018 年租賃用地的供給將在總量以及比例上有較大的上升空間。

2018 年，住房長效機制建設將再上台階：一是在住房租賃、公租房、共有產權房等方面繼續發力；二是繼續深化差別化的住房金融體系；三是加快住房公積金制度改革。